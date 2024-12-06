色日放送：榨乾好男人滿足妒忌心

妒忌心可以令人失去理智，繼而作出報復行為，AV業界資深人士神仙乙就話，唔少日本AV作品都係講述女主角因為不滿心儀男士唔屬於自己，妒忌心作祟，索性向對方發動色誘攻勢，實行榨乾對方，玩到佢腳仔軟又震！

色誘上司 喺kawaii*出品嘅《被公司後輩無意識誘惑》入面，小坂七香呢位新入職嘅初級員工，對能幹上司雄哥相當愛慕，可惜對方啱啱拉埋天窗，仲不時向同事晒命，分享自己同老婆仔有幾咁恩愛，搞到七香不知幾咁妒忌，於是心生奸計……某個晚上，七香相約雄哥去居酒屋消遣，特登留到夜一夜，搞到雄哥錯過尾班車，再順勢請對方返屋企過夜！期間七香特登着得極少布，又不斷向雄哥送秋波，果然成功挑起對方嘅慾火！一次曳曳過後，七香似乎唔夠喉，接二連三向雄哥苛索，等佢連老婆都唔記得。

得罪社長 由E-BODY炮製嘅《嫉妒我訂婚的美女公司社長》，講述白領階級明仔同女友美子訂婚，返到公司即第一時間向同事宣布喜訊，得到公司上上下下嘅祝福！之不過，一直重用明仔嘅女社長二階堂麗唔多高興，叫咗明仔入社長室照肺，話佢事業未成，憑乜嘢成家立室，又話佢咁大件事點解唔先同佢商量吓……麗姐愈講愈有火，索性罰明仔剝衫剝褲，任佢魚肉！雖然明仔唔想出軌，但麗姐係社長，又索到啪啪聲，只好聽命行事！自此之後，麗姐成日捉住明仔喺公司暗角鬼混，仲經常要求明仔開OT添！

兩女夾擊 於Moodyz推出嘅《青梅竹馬妒忌我去風俗店》當中，德仔自覺係成年男人，去幫襯風俗店都好平常，點知呢件事畀小野六花、松本一香呢兩位由細玩到大嘅女性朋友知道咗，而佢哋一向好冧德仔，覺得自己嘅魅力冇理由輸畀一班風俗孃，於是走去學做風俗孃，誓要將德仔嗒落肚……某日，六花同一香主動踩上德仔屋企，再化身風俗孃，強迫對方玩3P！由於兩女主動又淫蕩，令德仔樂在其中，之但係佢哋勁大食，一次又一次中出，差啲令德仔精盡人亡！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：當女人產生妒忌心，真係乜嘢事都做得出，正如今日為大家介紹嘅AV作品，女主角因為妒忌意中人同其他女仔一齊，居然強迫對方出軌，真係一啲矜持都冇！喺3部作品中，本仙最鍾意《青梅竹馬妒忌我去風俗店》，原因係小野六花同松本一香都係當今最出色嘅小惡魔系女優，聯手夾擊心儀男生，可謂花招盡出，更會以不同扮相登場呢！

撰文：賢