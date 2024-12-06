今夜一丁：Darja Sobakinskaja豪放俄妹晒半球

做人太高調，好易被針對，但明知自己有料，又冇理由收收埋埋，俄妹Darja Sobakinskaja自恃有副火辣身材，成日喺網上派福利，但因為着得太暴露，搞到帳號被封，不過佢冇因此收斂，豪放本色盡顯！

踩入模界 天生有一副好身材，騷畀其他人睇都好正常，來自俄羅斯聖彼得堡嘅索女Darja Sobakinskaja，早喺大學時期，已透過社交帳號分享性感辣照，並憑住胸前一對激凸車頭燈，吸引到大批網友關注。由於網絡人氣持續攀升，令阿妹獲得強烈滿足感，亦變得更有自信，喺鏡頭前嘅性感尺度不斷加大，最終搞到帳號被封鎖。雖然苦心經營嘅社交平台冇咗，但Darja Sobakinskaja對呢個打擊唔當係一回事，皆因有一間歐洲著名模特兒事務主動聯絡，問當時任職金融界嘅佢有冇興趣投身模特兒界，結果佢好快成為歐洲模界嘅一員。

享受陽光 由於Darja Sobakinskaja天生麗質，喺模界出道冇耐，已獲得唔少演出機會，先後喺多個歐洲時裝展登場，又為多本男士雜誌及網站拍攝內衣寫真。另外，阿妹好積極經營社交帳號，頻頻靠派福利圈粉，當中有唔少比堅尼靚相喺海灘取景，原來呢位人氣模特兒細個居住嘅地方甚少見到太陽，所以每到一個地方工作，例必着住火辣比堅尼去當地海灘曬太陽兼自拍，佢仲話有得曬太陽，心情就會好，影出嚟嘅靚相亦格外迷人。對男士嚟講，Darja Sobakinskaja嘅自拍照確係好吸睛，仲為佢帶嚟進軍美國模界嘅機會，令事業更上一層樓。

社交網站 雖然Darja Sobakinskaja唔介意作性感演出，但家陣忙到甩轆，暫時未有計劃開設會員制帳號，想欣賞佢嗰副誘人靚偈，不妨登入其社交網睇住先。

Profile 出生地：俄羅斯聖彼得堡

身高：175cm

三圍：34G-24-35

撰文：魂