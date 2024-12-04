有性趣：女兒賣肉母感自豪

性感女網紅Quinn Everly同Hayley Summers兩人雖然唔同姓，但其實係兩姊妹嚟，其中家姐Quinn Everly更係為人所熟悉，皆因33歲嘅佢唔單止IG擁有超過12萬粉絲，同時經營OnlyFans帳號更係吸金力超勁，曾有報道指佢每周收入超過15萬港元，及後開設成人女網紅事務所「Blue Rose」，而醫生老公早前更辭職，轉做佢嘅私人助理齊齊搵食。細妹Hayley Summers見家姐嘅事業做得咁成功，早前便決定投身成人網紅界，並喺OnlyFans為會員獻上四級自娛影片，不但獲得家姐支持，連母親亦舉腳贊成，更期望佢愈做愈好。至於點解只演自娛片，Hayley Summers表示擔心自己跟其他男人曳曳，會影響佢日後搵老公喎！話說回來，網民對伯母嘅反應相當兩極，有人話佢向錢看，有人則覺得佢思想開放，唔知大家又點睇呢？