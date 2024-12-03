今夜一丁：和地司 法力加持裸到盡！

所謂「拜得神多自有神庇佑」，好多人都深信得到神明眷顧，就可以消災解難，令運氣得到提升！查實唔止華人有咁嘅諗法，日本人都一樣，當人生面臨重大關口，或覺得黑氣纏身時，就會走去祈福，寫真妹和地司就係最佳例子。

對波又大咗？ 好多女仔為咗減肥，努力做運動兼控制飲食，但收身成功之餘，連對波都縮埋水，名副其實係顧此失彼！偏偏日本寫真界有個奇景，就係大量女優可以做到瘦身不瘦胸，今日為大家介紹嘅和地司，稱得上係人辦之一。

今年31歲嘅和地司，顏值唔錯，有一副小動物系女優專屬嘅可愛面孔，而且笑容相當甜，完全唔見有咩老態，但點都唔夠心口嗰對天然I奶咁吸睛。雖然阿妹一度因飲食失控搞到身材走樣，但好彩有健身室品牌搵佢做代言，安排接受一系列特訓，終於成功減磅逾10公斤，家陣成個人弗晒，仲有唔少人話佢對I奶比以前大咗添！

被黑氣纏身？ 和地司喺寫真界出道至今已經11個年頭，期間唔止一次喺選美活動中揚威，包括贏得Weekly SPA!豐滿治愈獎等等。今年6月，和司地推出入行以嚟第一本個人寫真集《WATCH ME》，為隆重其事，更不惜全裸上陣！雖然畫面上一點不露，但觀感依然好誘人。據和地司透露，拍寫真之前，有一段日子相當黑仔，試過患闌尾炎要住醫院，被迫停工，康復之後又成日整傷撞親，頭頭碰着黑，於是佢決定向祈禱師同占卜師求助，希望得到對方以法力加持，走出困境。兩位師傅有冇料到就好難講，但家陣和地司精神好咗，工作又順利，實在值得慶賀。

Profile

年齡：31歲

身高：4呎10吋

三圍：37I-24-35

社交網站 近期和地司出完寫真集又出寫真碟，宣傳活動排滿日程表，留意其社交網，就會知道最新消息，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢