睇片學英文：香「車」美人 零舍銷魂

好多男士都係車迷，得閒鍾意遊車河，見到大波妹又會諗起車頭燈，同女友打得火熱嗰陣更會忍唔住玩推車仔……今日就同大家講吓同車（Car）有關嘅情色話題吧！

Car Whore 靠口愛搵食 喺外國，有唔少好色男會揸車搵企街女郎解燃眉之急，於是喺美國色情服務業界出現咗「Car Whore」呢個術語，意思係汽車妓女，佢哋專門喺車廂內進行交易，通常以提供口愛服務為主。之不過有資深玩家提醒各位男士，無論有幾性急，最好先將汽車駛到偏僻地方進行交易，事關根據美國法例，車震時被其他人見到係會惹上官非！另外，有啲州份嚴禁妓女搵食，同樣有機會被拉㗎！

Car Mechanic 維修員上身？ 「Car Mechanic」即係汽車維修員咁解，但原來亦係一招口愛體位嘅名稱！玩法唔複雜，女方先企喺床邊，男方則瞓喺床上，頭部伸出床邊，捐入女方兩腿之間，跟住伸出舌頭，對住蜜洞作不同角度嘅舔弄，就係咁簡單，但為免頸部長時間凌空而整傷，男方可以用雙手抱住女伴大腿，借少少力，就可以進行持久舌戰。呢個動作係咪令你諗起汽車維修員呢？

《Car Trouble》 拋錨享艷福 手作仔係四仔脫星指定演出項目之一，片廠想拍出新意並唔容易，所以呢套以真人騷手法拍攝嘅《Hand Job Winner #18》算係做得唔錯！影片由Immoral Productions喺2014年推出，搵嚟當時仍為素人脫星嘅Layla Price、Britney Amber同Courtney Cummz參演，內容講述佢哋參加手作仔女王爭奪賽，勝出者能獲得重酬，於是各人使出看家本領，乜嘢摩打手、雙龍出海、巨根纏絲手都出齊晒，最後由Layla Price憑住絕技「兩手戰六簫」成功奪冠，勁呀！

同場加映：送貨司機宮島芽衣 印象中，做得貨車司機呢一行，清一色係男士，仲要係形象粗獷嗰隻，真係未見到有女性從業員，更何況係靚女添！對筆者嚟講，呢套由SODstar喺今年10月推出嘅《配送中NTR》，算係幾有新鮮感，事關女主角宮島芽衣喺片中飾演貨車司機，原因係老公唔生性，為咗幫補生計，只好頂硬上，期間搭上貨運公司波士，帶出一幕幕香艷到極嘅偷情片段。成套片嘅重點梗係放喺宮島芽衣身上啦，呢位大波妹唔止樣靚，仲有一對35F車頭燈，2020年出道時曾聲稱只演一部AV，但市場反應太好，添食一部之後，決定以SODstar專屬女優身份入行。究竟芽衣嘅人氣有幾勁？淨係X帳號就有超過28萬粉絲，可想而知。

撰文：魂