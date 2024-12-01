洋媚女子：求愛勿齋Talk 行動最實際

向意中人表白，講咗一大堆甜言蜜語，跟住應該做啲乜？喺一般人角度，可以拖吓手仔、攬攬錫錫已經係好大嘅進展，但對於四仔脫星嚟講，梗係打鐵趁熱，赤裸裸咁進行互動，睇吓對方有幾咁愛自己！

女神秘密 跟夢中女神表白，對方欣然答應，係咪好Happy呢？未必！由Porn Mega Load炮製嘅《Cum on My Teen Face》，片中男主角就喺開心與痛苦之間徘徊！影片搵嚟4位人氣脫星孭飛，喺片中以美艷女神身份登場，某日男主角終於鼓起勇氣表白，勢估唔到一舉成功！正當兩人開始發展超友誼關係，女神透露自己有秘密性癖，要透過咬人嚟獲得高潮，身為男友呢鋪真係爽在心時痛在身。

玩到虛脫 由青梅竹馬嘅玩伴變成玉帛相見嘅性伴，係何等浪漫嘅一件事，而由Zero Tolerance Films製作嘅《Virgin Wishes》就話畀大家知，結果可以令人意想不到！影片由高顏值脫星Lexi Lore、Aria Valencia、Kylie Rocket同Layla Jenner演出，故事講述男主角鼓起勇氣同由細玩到大嘅Lexi Lore表白，雖然對方即時答應，但跟住落嚟出現令男方始料未及嘅發展！原來女方有個秘密，一直視男方為性幻想對象，既然戀情得到確認，女方亦唔客氣，即時施展騎乘功夫，令男方發現愛原來可以令人幾乎虛脫！

打鐵趁熱 愛，得把口講係唔夠，仲要做埋先夠誠意！睇吓Adam & Eve嘅新作《Talk Dirty to Me》，你就會有所領悟。由Edyn Blair、Chanel Preston、Katie Morgan等多位脫星飾演嘅索女，突然收到男主角表白，內心欣喜之餘，覺得對方齋用把口示愛並唔夠，仲要用行動嚟證明，於是捉住對方上床，實行打鐵趁熱，嚟一場赤裸裸嘅互動，期間仲要男方大講鹹濕嘢，等交流氣氛變得更高漲！雖然劇情有啲薄弱，但勝在床戰場面汁液橫飛，一眾脫星演出投入又肉緊，觀賞性一流。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：男方向女方表白，理應好浪漫至係，但由四仔片廠嚟演繹，綿綿情話都會變咗淫聲浪語，《Talk Dirty to Me》就係好例子。至於《Virgin Wishes》同《Cum on My Teen Face》嘅劇情可謂大同小異，喺男主角表白後，女主角都露出真性情，玩到對手唔知點好，實在太搞笑！

撰文：魂