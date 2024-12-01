有性趣：脫界奧斯卡 重辦提名派對

作為四仔迷冇可能未聽過有「四仔界奧斯卡」之稱嘅AVN頒獎禮，而作為美國四仔業界最高殿堂，睽違5年後，明年終於復辦提名派對喇！其實自1984年2月舉辦首屆頒獎禮以嚟，提名派對向來有重要嘅地位，皆因唔單止喺派對上公布候選名單，更係四仔界從業員及粉絲交流嘅盛會。可惜自2020年疫情爆發後，便改為喺網上或閉門形式進行，而最近官方便宣布提名派對回歸，更將於2025年1月25日晚上8時喺拉斯維加斯嘅維珍酒店舉行，並由43歲成人網紅Alex Knight及24歲人氣脫星Blake Blossom擔任主持，為98個獎項逐一宣布入圍名單。據AVN總編輯Peter Warren表示，喺過去兩個月中，評審團用咗大量時間以公正嘅角度審視提名名單，故此各位候選人及作品都具有公信力。此外，又搵來兩位新進脫星Molly Little同Stella Luxx，以及去年奪得最受歡迎熟女脫星嘅Penny Barber擔任表演嘉賓，節目咁豐富，真係對得住每張175美元起嘅派對門票。