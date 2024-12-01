今夜一丁：片山萌美 戰鬥格G奶美人

曾幾何時，港產片捧紅咗唔少打女，但近年崛起嘅本港女星之中，睇得又打得嘅，真係少之又少，筆者連一個名字都噏唔出，反而日本寫真界有位靚女擁有一副戰鬥格，佢就係G奶美人片山萌美。

高挑靚偈 日本寫真界嘅高挑美人唔係好多，但勝在有料到，絕非高瘦平之流，好似近期橫掃寫真界嘅風吹惠，同埋今日為大家介紹嘅片山萌美都係好波之人！擁有「最強美乳」封號嘅萌美，今年已經34歲，但面上一啲老態都搵唔到，只係比之前多添幾分女人味，襯埋幾粒銷魂痣，好有傳統和風美人嘅感覺，令人暈得一陣陣！身材方面，有成5呎7吋高嘅萌美，骨架唔算生得好橫，平時又好勤力做運動，操到冇乜贅肉，凸顯其腰幼腿長嘅優勢，而最緊要係心口一對天然G奶冇因為咁而縮水，實在係難得一見嘅靚偈！

角色多變 片山萌美天生麗質，曾以大學生身份參加日本小姐比賽，獲得自然小姐獎項，之後順勢進軍藝能界。出道初期，萌美嘅際遇麻麻哋，轉戰寫真界之後，好多雜誌都搵佢拍水着寫真，後來仲拍咗一輯全裸寫真，人氣愈嚟愈勁，星運亦隨之改變，不斷有機會參與影視演出，仲因為有份演出電視劇《警視廳強行犯係樋口顯》而成功入屋。

查實萌美真係好鍾意演戲，樂於挑戰不同角色，就算露埋點都冇問題！早前喺真人電影版《城市獵人》入面，萌美飾演神秘組織嘅戰鬥員，唔止造型性感，演出武打鏡頭時有板有眼，令人眼前一亮！照咁睇嚟，阿妹向打女方面發展，應該幾有前途！

社交網站

雖然片山萌美忙於拍劇演戲，但冇因為咁而冷待寫真迷，登入其社交網，就會知道佢有冇新寫真面世。

Profile

出生地：日本東京

身高：5呎7吋

三圍：37G-24-36

撰文：魂