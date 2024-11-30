有性趣：E奶甜心約滿闖天下

鈴妹青春可愛，胴體白滑鮮嫩，心口仲有一對堅挺嘅E Cup美乳，外形夠晒煞食，加上演出相當有水準，所以出道之後粉絲愈來愈多。鈴妹喺2023年1月由P廠帶到AV界，最近佢嘅合約完結，於是另覓去路，原因係P廠近年來發展欠佳，雖然努力發掘新人，但係資源都係集中喺河合明日菜、野野浦暖、涼森鈴等呢幾位師姐身上，所以鈴妹如果唔離巢往外闖，人氣便會愈做愈下沉。咁鈴妹轉投到邊一間AV廠呢？就係北都集團旗下嘅WANZ喇！雖然佢唔算係咩大型AV廠，但係手上都有唔少知名系列作品，例如《凄テクを我慢できれば生★中出しSEX！》等等，鈴妹如果喺WANZ表現良好的話，仲有機會去到其他北都集團嘅知名AV廠如IDEAPOCKET、MOODYZ等拍AV，到時前途一定更加光明喇！