今夜一丁：日比美思 解放美乳留倩影

唔少日本藝人年紀輕輕已經入行，尤其喺大型美少女組合盛行嘅樂壇，十零歲出道可謂平常不過，好似今日為大家介紹嘅日比美思，唔經唔覺已經從事演藝工作15年咁耐，近日更嚟個大解放，畀自己同粉絲留個美好回憶！

清麗脫俗 聽到「美斯」呢個名，筆者第一時間諗起兩個字——「好波」，阿根廷球王喎，乜嘢大賽冠軍都攞過晒，實在冇得彈！查實，日本寫真界都出咗一位「美思」，同樣係好波之人，所以先有本事喺演藝圈屹立15年咁耐！

今年26歲嘅日比美思，擁有一張清麗脫俗嘅正統派偶像面孔，一顰一笑散發出令人迷醉嘅姊系魅力！身材方面，美思有成5呎6吋高，只比球王矮1吋，但雙腿又長又靚，上圍對E奶亦分量十足。另外，天生麗質嘅美思，肌膚緊緻嫩白，透明感十足，作為美白護膚產品嘅代言人，夠晒說服力。

初出寫真 日比美思喺2009年第一次踏足舞台，當時參加咗一項偶像選拔活動，成功入選美少女組合「DREAM 5」兼擔任主音，因演唱動畫《妖怪手錶》主題曲而爆紅，試過喺「日本唱片大獎」演出，更出席過年度大型盛事「日本紅白歌唱大賽」！2016年組合解散之後，美思轉以寫真女優同演員身份發展，拍下唔少影視作品，包括電影《地獄之花園》同即將上映嘅《他人即地獄》。

最近美思喺暫別寫真界一段日子後，再次為大家解放其驕人身材，頻頻喺唔同雜誌亮相，仲特登去到風光優美嘅鹿兒島取景，為推出首本個人寫真集做準備，咁有誠意又有紀念價值，身為粉絲又點可以錯過？

Profile

年齡：26歲

身高：5呎6吋

三圍：34E-23-34

社交網站

重投寫真工作嘅日比美思，即將推出首本個人寫真集，登入其社交網，就會知道多啲詳情，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢