歡樂性講堂：月經逾期心慌慌

Q：我18歲，原本月經就有延遲，上周末去找男友，我們發生了關係，有戴安全套，這是我第一次，不過因為太痛，所以我們沒有做完，但有互相摩擦，男友也觸摸那話兒後再觸摸我的私處，從這次發生關係到現在已有兩三天，我還是覺得心慌慌，想問有甚麼辦法知自己有沒有懷孕？妮妮

A：你們於親熱時有使用安全套，是減少懷孕風險的一個好方法。然而在使用不當的情況下，安全套會失效，假如雙方互相摩擦時，脫下了安全措施，男方觸摸那話兒後再觸摸女方，手部沾有精子而又探進體內，恰巧遇上排卵期的話，便有懷孕風險，雖則這個可能性相對較低，但仍需加以防範。

整體而言，是次意外懷孕的機率偏低，但若然你深感顧慮，可考慮使用妊娠測試棒去確定有否懷孕，可於預定月經日子遲來幾天時測量最準確。

如驗孕結果是陰性，但月經還是沒來，建議你多關注月經經常延遲的多種因素，包括長期壓力、賀爾蒙變化、飲食不良、睡眠質素差、生病損害體質等都會影響生理周期。長遠保持健康的生活方式，放鬆心情，可有助調理身心和重新調整生理周期，你必須持之以恒，提升性健康質素。

第一次經歷親熱行為，加上擔憂意外懷孕，容易招致情緒波動，令女性感到緊張和不安。戀愛之道在於彼此承擔，你不要讓自己單獨背負各種情緒，嘗試與男友傾訴，互相分憂。