色日放送：勤力倒垃圾 人妻易勾搭

好多男人懶得做家務，連順手倒吓垃圾都唔肯！AV業界資深人士神仙乙就話天道酬勤，為屋企做啲貢獻，分分鐘有意外收穫，就好似AV中嘅男主角，唔止喺倒垃圾過程認識到鄰家人妻，仲會好快咁發展出超友誼關係！

一擊即中 喺Madonna出品嘅《每天早上在垃圾房遇見的露胸妻子》入面，拳擊手阿明為咗增強體能，每日晨咁早出門跑步兼掉垃圾，相當勤力。某日，阿明巧遇街坊佐佐木明希，呢位人妻生得美麗又溫文，每次彎低身倒垃圾，心口對肉球好似要跌出嚟咁款，搞到阿明慾火高漲！後來，阿明借頭借路同明希搭訕，熟落之後，仲請對方入屋飲茶，乘機抽水。明希被阿明又攬又錫，一開始唔知點反應，但由於佢一直被老公冷落，索性放棄抵抗，實行同阿明互相慰藉。自此之後，明希每次倒垃圾都會向阿明打眼色，齊齊去鬼混。

桃尻誘惑 由JET映像製作嘅《豐滿人妻無意識地挑逗我》，講述上班族成仔喺公司附近一幢公寓獨居，生活相當枯燥，最大樂趣係發綺夢，對象就係鄰家人妻黑川菫。某個朝早，成仔出門倒垃圾，喺垃圾房撞見黑川菫彎身趷籮嘅媚態，咁都未算，佢身上嗰條白色長裙透到爆，黑色底褲若隱若現……黑川菫見到成仔被自己嘅誘人桃尻搞到硬晒軚，唔止一啲尷尬都冇，仲主動勾引對方返屋企打番場友誼波！原來呢位人妻好大食，老公又滿足唔到自己，於是經常喺垃圾房出現，勾引男街坊上床，成仔只不過係其中一個。

主動求歡 出自Madonna嘅《毫無防備的鄰家辣媽》，單身男阿圓由鄉下搬到東京一幢公寓居住，而住喺隔籬嘅巨乳辣媽北野未奈，行為同打扮都極為豪放，成為樓上樓下茶餘飯後嘅討論對象。某日，阿圓喺倒垃圾時遇見未奈，對方一彎低身，心口對H奶呼之欲出，搞到佢當堂勃起！此情此景被未奈睇到，即抵死地同阿圓講：「如果你精力過剩，不如交晒畀我啦！」就算係豬頭炳都知未奈想點，阿圓即刻點頭，跟隨未奈返屋企，盡情享受對方嘅火辣身材同高超床技。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向有幫手倒垃圾，但一次艷遇都冇，所以幾鍾意睇倒垃圾艷遇系列，起碼可以滿足一下自己嘅性幻想。3部作品之中，本仙最鍾意《每天早上在垃圾房遇見的露胸妻子》，事關女主角佐佐山明希唔止個樣靚得嚟有氣質，床上表現亦夠晒銷魂，係出類拔萃嘅美熟女！

撰文：賢