今夜一丁：Juli Annee 靠賣肉搵食

做人最緊要醒目識走位，只要令自己嘅潛能得以發揮，出人頭地嘅機會亦隨之而嚟。來自美國加州嘅網紅Juli Annee就係最佳人辦，唔賣凍肉，轉賣性感，吸金能力即時爆升！

雄心勃勃 今時今日，身為打工仔，就算肯捱肯搏都未必有機會搵到大錢，事關經濟大環境唔到你控制，每個人嘅際遇亦唔一樣，今日為大家介紹嘅Juli Annee，可以話係時來運到，加埋識得把握機遇，難怪可以賺到豬籠入水！

自稱係拉丁裔混血兒嘅Juli Annee，雖然樣靚身材正，但讀書嗰陣一心從商，希望成為老闆階級，冇發過明星夢。由於學業成績理想，阿妹獲大學取錄，修讀工商管理，與此同時喺一間凍肉舖工作，賺取外快。憑住精明嘅頭腦，Juli Annee好快獲管理層賞識，晉升為店長，冇幾耐更成為分區經理，雄心勃勃嘅佢索性退學，實行喺商界大展拳腳。雖然喺商界撈得唔錯，阿妹並未心足，眼見網紅事業大有可為，於是喺2020年毅然轉行，利用天賦本錢進行掘金大計。

人氣超強 據Juli Annee憶述，喺凍肉舖任職期間，成日會喺IG等社交平台分享靚相，仲不時有模特兒事務所搵佢拍寫真添！雖然阿妹冇落疊，但眼見網絡人氣愈嚟愈勁，決定自行開設OnlyFans等會員制帳號，發布大尺度辣照嚟試水溫，唔試由自可，一試之下，發現呢條路更有「錢」途。

事實上，Juli Annee嘅顏值高，單憑辣妹形象都足以圈粉，再加埋心口有一對36G美乳，着起比堅尼出鏡，實在正到痹，時下好多性感網紅都唔係佢嗰皮。呢位醒目女見機不可失，連凍肉舖分區經理呢份筍工都辭埋，集中火力發展網紅事業，寫真尺度仲愈嚟愈火辣。結果皇天不負有心人，阿妹嘅人氣急升，先後為多本男士雜誌及網站拍寫真，仲喺2022年入選全球十大最強網紅之列，吸金能力更勝從前，實在可喜可賀！

社交網站 單係IG粉絲已超過660萬嘅Juli Annee，網紅之名貨真價實，仲令佢有本事斥巨資購入豪宅添！想感受吓呢位真網紅嘅魅力有幾勁？登入其社交網就會搵到答案。

Profile 出生地：美國加州

身高：166cm

三圍：36G-23-34

撰文：魂