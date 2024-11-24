今夜一丁：瀬戶環奈 千年一遇靚Body

日本演藝界向來多靚女，早排被負面新聞纏身嘅橋本環奈，就曾經因為樣貌標致，獲網民封為「千年一遇美少女」，廣告、片約不斷……事隔多年嘅今日，寫真界亦出現一位「千年一遇」嘅女優，佢就係瀬戶環奈！

長身又大波 對日本寫真界嚟講，今年都算係大豐收，有唔少大波超新星加入，當中冒起得最快嘅一位必定係上半年登場嘅I奶新星榎原依那！至於喺下半年先同大家見面嘅瀬戶環奈，人氣亦都相當勁，可以話係一出閘即爆紅！

身高有成5呎7吋嘅環奈，體態高挑修長，一雙長腿配埋圓潤美尻已經夠晒吸睛，更難能可貴嘅係心口有對天然F奶，加上肌膚嫩白剔透，因而獲得「千年一遇靚BODY」呢個稱號！話時話，從某啲角度睇，瀬戶環奈同當紅女演員橋本環奈有幾分相似，你話係咪難得一見先！

靠兼職維生 瀬戶環奈喺今年10月正式躋身寫真女優行列，之前冇任何幕前演出經驗，亦甚少面對鏡頭擺甫士影相，所以一開始拍寫真唔多習慣，表現略嫌生硬，一邊做動作一邊要攝影師提點，但佢覺得呢份工作好有新鮮感，挑戰性係前所未有。

講開工作，環奈話早喺高中時候已開始做兼職，試過晨早5點去快餐店打工，返3個鐘之後就返學，放學後再返工。正式踏足社會後，環奈嘅兼職經驗更豐富，做過牙科助理、倉務管理、網吧侍應等。查實環奈好快唔使做兼職，事關佢嘅寫真大獲好評，相信日後可以全職拍寫真。

Profile

出生地：日本

身高：5呎7吋

三圍：35F-24-35

社交網站

入行冇幾耐嘅瀬戶環奈，為做好寫真女優呢份工，正在努力中，登入其社交網，就會第一時間知道佢嘅最新消息。

撰文：賢