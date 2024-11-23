洋媚女子：出差過夜 共度春宵

男女同事一齊出差兼過夜，平常得嚟又令人充滿幻想，難怪好多成人影片都以出差為名，搞三搞四，正如今次介紹嘅四仔，可謂春色無邊，令人既羨且妒。

女王上身 女追男，隔層紗？未必㗎！起碼要睇吓女方係咩質素先得，如果同《Learning Curves》入面嘅脫星有得揮，相信大部分男士都會情不自禁！影片由Sweet Sinner製作，Mike Quasar執導，講述脫星Elizabeth Skylar、Katrina Colt同Lexi Stone分屬唔同公司嘅主管，亦各自有心儀嘅男下屬，雖然多次主動挑逗，但對方始終零反應……心有不甘之下，決定暗自安排男下屬喺出差期間同自己瞓埋同一間睡房，並趁三更半夜施展女王霸氣，誓要喺床上征服對方。

狡猾波士 同波士一齊出差，壓力係咪特別大？四仔片廠Elegant Angel就嘗試話畀打工仔知，有可能係紓緩壓力嘅好機會！何解？只要睇過《She's the Boss! #5》呢套新作，你就會明白！影片由四仔名導Sid Knox主理，搵嚟4位巨乳脫星Jennifer White、Gal Ritchie、Kay Lovely同Nicole Doshi孭飛，喺片中化身霸氣女波士，命令男下屬陪自己出差，但因為商務洽談過程唔多順利，谷住道氣之餘，咁啱男下屬又安排失當，被迫要喺同一間酒店房過夜……結果女波士要求男下屬以侍寢嚟賠罪，殊不知對方唔止胯下有神兵，床上技術仲超強勁。經過一晚大戰，女波士爽到出汁兼心情大好，男下屬呢次分分鐘有得升職兼加薪！

偷歡之後 男女同事喺出差期間做出越軌行為，係常見嘅四仔劇情，但甚少着墨於快慰過後所發生嘅事情，呢套《Free Use MILF #3》都算係異數。影片由MYLF炮製，演出陣容包括Suttin、Charli Phoenix、Lily Lane等多位新進脫星，故事講述身為人妻嘅佢哋，喺出差期間撻着男同事，仲因為共處一室而發生肉體關係。本來諗住一夕風流之後，當冇事發生過，勢估唔到，愛情火苗愈燒愈旺，人妻跟男同事頻頻喺辦公室偷歡，直至某日要再一次結伴出差，之後會發生咩事，留畀大家慢慢睇，但可以肯定畫面帶嚟嘅官能刺激只會有增無減。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：孤男寡女共處一室，等如乾柴遇着烈火，想唔出事都幾難！尤其係女方做主動，好似《Learning Curves》同《She's the Boss! #5》嘅劇情發展，男方實在好難唔就範，至於邊一方爽啲，只有當事人先知，但作為旁觀者，一樣咁興奮！

撰文：魂