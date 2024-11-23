喜雙飛：兩代AV界尤物 迎戰派大奶

睇得日本AV，無非為咗獲取視覺上嘅刺激，無論玩乳搖、胸夾、推車仔，女優愈大波，效果愈震撼，所以唔少片廠都好落力招攬巨乳妹獻技，今日特別搵嚟兩代AV界尤物進行比併，一位係平成年代出道嘅佐山愛，另一位係令和時代登場嘅二羽紗愛，究竟係新人勝舊人？還是新不如舊？

平成巨乳怪物 家陣日本AV界有唔少女優都好襟撈，以現年45歲嘅風間由美為例，喺業界打滾咗超過20年，實在唔簡單！至於今日出場嘅佐山愛，早喺2007年由老牌AV廠Alice Japan帶入行，絕對有潛力成為由美姐2.0。

現年35歲嘅佐山愛，身材豐滿白滑，心口有對天然H奶，以佢出道嗰個年代嚟講，呢個Size算係大得誇張，所以有「平成巨乳怪物」之稱。就算喺今時今日，同一班巨乳後輩相比，佢嗰對極品H奶一樣唔輸蝕。事實上，佐山愛嘅魅力令人讚嘆，亦為佢爭取到唔少舞台演出機會，包括早年加入惠比壽麝香葡萄，同埋近期夥拍沖田杏梨、橘瑪麗等惹火尤物組成「BLACK DIAMOND」。講番AV演出，佐山愛深明自己已屆輕熟之齡，頻頻演出人妻類角色，喺鏡頭前瘋狂勾搭小鮮肉，戰鬥力之強唔講得笑！

佐山愛

年齡：35歲

身高：5呎5吋

三圍：37H-26-36

43K胸夾專家 話就話巨乳女優眾多，但要搵一位有潛力成為佐山愛2.0嘅後輩，並唔係想像中咁容易，好彩喺今年3月，AV廠Moodyz就幫我哋發掘到一位新人，佢就係二羽紗愛！

比佐山愛年輕10年嘅紗愛，話說係OL出身，擁有一副無邪氣姊系面孔，而且被片廠形容為AV界巨乳系超新星，原因係心口對波真係好大，有成43吋，仲要係K Cup，兩邊胸嘅總重量達到6公斤，係咪誇張先！咁都未算，紗愛達5呎7吋高，係日本AV界相當少見嘅長身巨乳妹。另外，紗愛嘅演出亦令唔少AV迷為之傾心，最擅長係利用一對K奶大玩胸夾絕技，將男優夾到氣來氣喘，期間仲會面露親切笑容，難怪身經百戰嘅男優都會精關失守，喺巨峰夾擊下，忍唔住嚟一幕激情大爆發！

二羽紗愛

年齡：25歲

身高：5呎7吋

三圍：43K-25-35

第1回合：鬥風格 二羽紗愛雖然出道未夠一年，但已推出過唔少作品，由被玩弄嘅女教師到瞓身服侍客人嘅按摩技師都演過，似乎仍在摸索緊一條最啱自己嘅戲路；至於佐山愛出道十多年，幾乎所有題材都試過，但以扮演飢渴人妻最拿手，亦成為其標誌性風格。

第2回合：鬥身材 以年過三張嘢嘅女人嚟講，佐山愛嗰副豐滿白滑嘅胴體真係冇得輸，尤其係一對H奶依然極富彈性！之不過，點都唔及得二羽紗愛咁正，一來後生，二來高挑，最緊要係心口對K奶實在太吸睛！

第3回合：鬥技術 二羽紗愛擅長用一對K奶夾爆男優，騎乘功夫亦唔錯，但比起前輩佐山愛略為遜色，後者一樣係胸夾高手，表演騎乘時又快又有力度，仲精通各種花招，技術可以話係全面得多。

Report：佐山愛勝！ 二羽紗愛高挑又大波，招呼男人嘅態度夠晒親切，呢兩大優點足以令佢成為AV迷心目中嘅至愛，但今次嘅比併對手佐山愛係真正嘅實力派，除咗對波細啲之外，演出風格同床上技術都略勝一籌，往往能挑起AV迷嘅情慾神經，不禁要講一句：薑真係愈老愈辣。

撰文：賢