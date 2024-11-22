今夜一丁：Namo Chanachai輕熟乳香泰銷魂

數泰國名物，除咗榴槤、杧果同冬蔭公之外，仲有性感模特兒！好似家陣喺曼谷生活嘅Namo Chanachai，隔住個芒都能夠感受到佢身上嗰陣輕熟乳香，實在太誘人、太銷魂！

星味十足 來自泰國嘅性感模特兒唔止多，仲好樂意喺網絡上派福利，令世界各地嘅網民都可以睇到佢哋火辣迷人嘅一面，當中有一位嬌娃嘅名字好值得大家留意，佢就係來自泰國東南部城市烏汶叻差他尼嘅Namo Chanachai。先講吓呢位模特兒有幾掂，長髮披肩，五官標致，皮白肉嫩，一副明星相，仲帶有少少輕熟韻味，而講到身材方面，雖然心口對燈唔算好巨，但三圍比例適中，前凸後趷，以性感裝束示人一啲都唔失禮！查實Namo Chanachai係從事飲食工作，冇諗過喺模界發展，但天生麗質，點會逃得出星探嘅法眼？經過一番考慮，阿妹開始擔任時裝模特兒，之後做埋展場女郎同車模，實行全方位吸金。

人氣反彈 同時下好多模特兒一樣，Namo Chanachai都會透過社交平台嚟催谷人氣，但做法更為進取，一開始已經不斷派福利，以分享私下約拍嘅性感寫真嚟吸引粉絲。由於相片高質得嚟又夠辣，阿妹喺網上嘅知名度一下子急升，成功躋身性感網紅行列。

網紅呢個身份為Namo Chanachai帶嚟無限商機，接Job接到手軟，但好景不常，佢因為工作太忙，搞到健康出現問題，只能選擇閉關，好好休養。幸好經過接近一年嘅調理，Namo Chanachai喺去年初正式復出，唔止狀態變得更好，仲推出會員制嘅OnlyFans帳號，上載大尺度寫真嚟慰藉粉絲。呢一招果然奏效，不但令阿妹嘅人氣極速反彈，吸金量相對休養前更加係大幅提升呢！

社交網站 快將踏入輕熟之齡嘅Namo Chanachai，自從小休復出之後，無論吸引力同吸金力都更勝從前，登入其社交網，就可以感受到佢嘅女人味有幾咁令人心動！

Profile 出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34F-24-35

撰文：魂