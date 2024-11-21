洋媚女子：Angie Faith敢露一定紅

家陣人人都可以向網紅界發展，但要脫穎而出，就要知道自己有乜嘢過人之處，靠色相食胡就要多啲騷哥利，好似美國網紅Angie Faith咁大波，只要肯露敢露，真係想唔紅都難！

天生麗質 從美學角度，衣着暴露唔等於性感，若然身材唔掂，甚至可以帶嚟趕客嘅反效果！來自美國加州邁阿密嘅性感女網紅Angie Faith，絕對唔會有呢個問題，事關阿妹除咗長相甜美，副偈亦好掂，最煞食嘅地方莫過於心口嗰對36H車頭燈，大得誇張，仲要係質感天然，每次出鏡，例必騷出胸前深溝，令人嘆為觀止！

查實Angie Faith喺發育時期曾因一雙爆乳而受盡同學冷言冷語，搞到唔多鍾意Social，成日匿喺屋企打機同睇動漫，亦冇諗過靠賣弄身材嚟搵食，但因為打得機多，技術愈來愈高超，於是嘗試經營社交帳號，希望宣傳自己嘅打機直播頻道，結果誤打誤撞，開啟咗進軍網紅界嘅康莊大道。

轉做裸模 據Angie Faith憶述，讀大學時期，為咗賺取學費同生活費，於是開始做打機直播，並透過社交平台做宣傳，分享吓打機生活照，希望有多啲網民捧場，殊不知一張吊帶背心相，令自己成為網絡紅人。

呢次經驗令阿妹明白到行性感路線大有可為，於是頻頻喺社交帳號派福利，就連做打機直播都着到勁性感，人氣亦隨之飆升！由於Angie Faith有本錢又敢露，好快成為男士雜誌嘅獵物，詢問有冇興趣拍攝全裸寫真，於是喺2022年投身裸模界，並憑住誘人爆乳，一露即紅。食髓知味嘅Angie Faith索性告別直播界，轉型做成人網紅，透過OnlyFans帳號以自家製影片益會員，實行全力吸金。至於日後會否投身四仔界，大家不妨拭目以待。

社交網站 雖然Angie Faith喺短期內無意加入四仔界，但就頻頻自製成人影片，尺度直逼四仔水平。想感受阿妹嘅球技有幾正？不妨佩戴定口水肩，瀏覽佢嘅社交網！

Profile 出生地：美國加州邁阿密

身高：165cm

三圍：36H-26-36

撰文：魂