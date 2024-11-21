今夜一丁：朝比奈美優東瀛可愛大炮

講起日本福島，唔少人對十幾年前發生嘅核事故猶有餘悸，但其實去當地玩已經冇咩問題，好似賞櫻勝地若松城、會津東山溫泉等景點，依然好有吸引力，就連出身於當地嘅美女都係魅力非凡，其中朝比奈美優更被譽為「福島可愛大炮」呢！

樂壇偶像 好多日本年輕藝人都係雙線發展，特別係生得靚嘅少女，一方面以樂壇組合成員身份參與幕前演出，另一方面又會以性感形象進軍寫真界，好似近年人氣強勁嘅上西怜，就係來自大型組合NMB48！至於今日為大家介紹嘅朝比奈美優，則來自樂壇組合Q2Q。今年23歲嘅美優同上西怜有唔少共通點：其一，兩者個樣都生得可愛俏麗，散發住令人難忘嘅明星氣質；其二，上西怜素有「偶像界No.1逼力Body」之稱，身材正到痹，而美優嗰副胴體亦凹凸有致，心口有對E CUP美乳，襯埋透明感十足嘅白滑美肌，一啲都唔輸蝕！

恨上電視 朝比奈美優喺上年開始踏足寫真界，由於來自福島縣，可愛度又爆晒燈，令人產生怦然心動嘅感覺，所以有「福島可愛大炮」呢個稱號！據講，美優之前喺一間同農業相關嘅中學讀書，畢業之後去咗做研究工作，探索一下有乜嘢新物料可以運用於電路板通電。雖然美優覺得呢份工都幾有意義，但係日日做研究，生活都幾枯燥，再加上本身好嚮往做藝人，所以工作咗一年之後就辭職，投身藝能圈！講到未來發展，美優話目前會專注為Q2Q效力，同隊友一齊為觀眾帶來精彩演出，仲希望可以上電視，最好能夠擔任綜藝節目《相席食堂》嘅嘉賓喎！

社交網站 家陣朝比奈美優除咗以Q2Q成員身份參與演出，亦經常喺攝影會活動中亮相，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

Profile 年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：34E-23-33

撰文：賢