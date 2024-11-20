有性趣：玩具包裝盒誤印色情網址

大家購買玩具時，有冇留意玩具包裝盒上嘅官方網址呢？咁問嘅原因，皆因早前有美國網民發現有玩具包裝盒竟然誤印四仔片廠嘅官網網址！話說早前有網民購買由美國老牌玩具品牌Mattel，為一部奇幻電影所發售嘅一系列角色玩具時，發現包裝盒背後竟然誤印著名四仔片廠Wicked Pictures嘅官網網址「www.wicked.com」，事實上，該電影嘅官方網址應為「www.wickedmovie.com」！就係差一個「Movie」字，就變成咗十八禁啦！呢單料喺網上爆出之後，便引起激烈回響，有唔少網民紛紛喺社交平台Po上該系列玩具包裝盒，確實係印錯咗色情網址。而Mattel亦即時發文回應，表示呢個錯誤絕對唔可以接受，並聲明會立即採取行動糾正。雖然官方力挽狂瀾，但有網民發現唔少網購平台上仍有錯印版發售，相信回收工作並唔易。話說回來，喺1993年創立嘅Wicked Pictures，多年嚟捧紅唔少脫界天后，其中就有Jenna Jameson、Julia Ann、Kirsten Price等AVN名人堂尤物。