今夜一丁：葵久美 啦啦隊F奶索女

親身入運動場睇比賽，除咗可以近距離欣賞參賽者嘅爭勝心之外，唔少人都係為咗感受現場氣氛，於是識做嘅主辦單位會物色靚女組成啦啦隊，若然個個成員都好似葵久美咁索，要令觀眾興奮起哄真係話咁易！

身材弗爆 提起啦啦隊，相信好多人都會諗起台灣職棒，事關近年有唔少韓籍啦啦隊女神空降賽場，好似李多慧、李珠珢、李雅英，個個都係樣靚身材正！查實日本都有唔少啦啦隊女神，今日同大家見面嘅葵久美就係其中一個！

現年25歲嘅葵久美，有一張清新甜美嘅面孔，笑起上嚟好有陽光氣息，實在係人見人愛！另外，做得啦啦隊成員，經常要練習舞步，身材一定夠晒弗，久美亦唔例外，高挑得嚟，腿長腰又幼，心口仲有一對堅挺F奶，襯埋一身白滑肌膚，實在好有吸引力！

夢想成真 查實葵久美喺讀書嗰陣係運動發燒友，仲踢過幾年學校足球隊，後來因體能麻麻，無辦法做到全場奔跑，只好轉做啦啦隊。出嚟社會工作之後，阿妹去咗一家遊戲製作公司擔任系統工程師同行銷經理，但自覺加入演藝圈先係自己嘅夢想，於是毅然辭工，並修讀演藝表演課程，最終順利成為藝人。

家陣久美除咗拍寫真，亦係擂台賽嘅舉牌女郎，仲會化身賽車女郎，為車手們打氣！至於阿妹本身亦需要大家幫手打氣，因為佢參加咗選美活動「2025年FLASH小姐」，希望佢有機會奪冠而回啦！

社交網站 葵久美嘅工作繁忙，呢頭拍寫真，轉頭又去做賽車女郎，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

撰文：賢