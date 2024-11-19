睇片學英文：浪漫粉紅 誘惑無窮

粉紅色（Pink）代表浪漫、嬌嫩、可愛，唔止女人鍾意，男人見到更加會產生無限聯想，甚至連潛藏心底裏嘅慾望都會被誘發出來呢！

Pink 蜜洞暱稱 「Pink」一向被視為女生嘅專屬顏色，唔少人都會用呢個字嚟形容女性敏感部位嘅色澤，但原來有人會將女性蜜洞直接稱為「Pink」，相傳呢種用法源自1950年代嘅色情電影業，當時攝製組為免經常將性器官嘅英文掛喺口邊先咁做，久而久之，「Pink」變咗情色俚語。順帶一提，當年日本嘅成人電影被稱為「粉紅色電影」（ピンク映画），有人認為係受美國色情電影業影響，當中又以日活株式會社嘅製作最為出名。

The Pink Kiss 入門玩法 正如上文提到，「Pink」暗指蜜洞，咁加個「Kiss」喺後面，相信大家都意會到係乜嘢意思吧！無錯，即係為女伴吹口琴咁解，查實「The Pink Kiss」係一招好啱新手嘅口愛體位，玩法極簡單，女士跪喺床上，雙腿稍為張開，上半身向後仰，以雙手作支撐，男伴喺呢個時候只要趴低，伸出舌頭，對準蜜洞洞口同洞頂嘅小豆子上下撥動，就可以令女方爽到典床典席，若然用埋雙手愛撫對方身上嘅敏感帶，挑逗效果更佳！

《Pink Slip》 天后獻技 「Pink Slip」一詞，直譯嘅意思係粉紅色紙條，通常喺被人炒魷嗰陣，就會喺枱頭出現，所以冇咩人想見到，但換成《Pink Slip》嘅話，相信好多男士爭住要，事關呢套由Digital Playground喺2017年推出四仔，唔止由名導Robby D.主理，仲搵嚟Alexis Adams、Jesse Jane、Anna Morna同Lilly Banks孭飛，呢個鑽石陣容實在令唔少四仔迷趨之若鶩。4位天后級脫星喺片中化身應召女郎，為咗取悅男人，各自喺床上施展渾身解數。聽番當時嘅訪問，佢哋都話大家喺暗地裏有互相鬥法，睇吓邊個有本事令對手最早繳械。究竟邊位脫星技勝一籌？就留待大家自行品評喇！

同場加映：春咲和津實《PINK DIARY》 數到日本AV史上嘅粉紅經典作品，由片廠KMP喺2006年4月推出嘅《PINK DIARY》絕對有資格入圍！最大原因係女主角搵嚟春咲和津實擔任，呢位喺2007年出道嘅人氣女優，唔止個樣生得靚，心口仲有一對35F巨乳，成為大量AV迷眼中嘅女神，更獲得Million同宇宙企劃兩間片廠提供專屬女優合同，風頭一時無兩。至於影片內容由多段春咲妹嘅香艷回憶組成，包括勾引男上司、偷嗒男鄰居等等，情節扣人心弦，令人睇得津津有味。

撰文：魂