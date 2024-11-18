色日放送：風雨中結緣 濕身激戰

行行吓街突然遇上橫風橫雨，確係好狼狽，但又未必係壞事！AV業界資深人士神仙乙就以雨宿系列作為例子，當中男女主角因為避雨而結緣，仲好快成為親密炮友，盡情享受翻雲覆雨嘅樂趣！

設計勾引 喺kawaii*出品嘅《夏雨中，避雨的透明女學生被中年陌生人佔有》入面，女主角花柳杏奈最鍾意換上清涼打扮出街，某日喺街上遇着暴雨，急急走去公園廁所門外暫避。咁啱有條西裝友行近，見到杏奈成身濕透，一對豐滿肉球若隱若現，二話不說拉咗呢位青春大波妹入廁所就地正法！雖然事出突然，但杏奈完全唔覺得驚訝，原來一到雨季，佢就會變得慾火高漲，所以先會着啲勁薄勁透嘅衫出街，一心要勾引男人嚟慰藉自己，事實證明呢條橋真係萬試萬靈！

主動破處 由FALENO炮製嘅《人妻與處男在酒店避雨》，講述後生仔阿明喺一間居酒屋任職，收工時遇上大雨，咁啱遇上前輩五十嵐夏，兩人一邊避雨一邊寒喧，等到連尾班車走埋，雨勢都仲係咁大，最終一齊租酒店過夜，順便抹乾個身。夏妹見阿明又怕醜又緊張，一問之下先知道對方仲係處男，雙眼即時發光，仲問有冇興趣破處添！阿明唔識點反應之際，夏妹已經將熱燙嘅朱唇咀埋嚟，隨後仲發動騎乘攻勢添！一次床戰，對飢渴無比嘅夏妹嚟講，梗係唔夠喉啦，於是一而再、再而三咁挑逗阿明，玩到天光都唔捨得走！

難忍衝動 片廠本中推出嘅《煙火大會後突然一場大雨》，男主角圓仔同香水純係一對青梅竹馬嘅好朋友，平時玩到攬頭攬頸，根本唔當對方係異性。某一晚，兩人相約去參加煙火大會，但天公不造美，突然落起滂沱大雨，圓仔見雨勢咁勁，提議去附近酒店住一晚，點知誤打誤撞入咗一間情趣酒店！房內嘅布置浪漫醉人，加上成身濕透嘅純妹又極具吸引力，圓仔忍唔住對住純妹又攬又錫，搞到雙方都慾火高漲，唔理三七廿一，利用房內嘅情趣玩意互相挑逗，仲玩埋鴛鴦戲水，最後由好友變成情人。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：家陣天氣有啲反常，11月一樣會落番幾場雨，呢個時候欣賞雨宿系列就最好Feel！喺3部作品中，本仙最鍾意《煙火大會後突然一場大雨》，事關女主角香水純形象清新，稚氣未消，好貼近片中角色，換上浴衣參加煙火大會又夠晒動人，仲要去埋情趣酒店享樂，觀感好「和味」，實在不容錯過！

撰文：賢