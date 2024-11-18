今夜一丁：Holly Peers造福淫民 時來運到

運氣話嚟就嚟，呢句話係真㗎！唔信？只要睇吓英國人氣模特兒兼網紅Holly Peers嘅入行經過，你就會明白一個人行起好運上嚟，事業發展可以順到乜嘢地步。

遇上伯樂 唔少模特兒都係由星探發掘，來自英國曼徹斯特嘅索模Holly Peers亦唔例外，但過程有啲特別。話說阿妹自細熱衷參與社區事務，希望造福人群，喺大學畢業後，加入咗一個社區組織，平時負責搞吓活動，某日佢喺曼徹斯特出席一項慈善步行活動，期間有人自稱係攝影師，問佢有冇興趣做模特兒，結果成為佢嘅人生轉捩點。Holly Peers坦言，一開始被對方嘅舉動嚇親，仲以為自己遇上騙徒，但傾談咗一輪，發現對方係著名攝影師，於是抱住一試無妨嘅心態，以藝名「Hollie Peers」加入模特兒行列。

賣弄性感 雖然Holly Peers起初諗住做模特兒只係玩玩吓，但因為個樣生得靚，身材又夠弗，心口仲有一對36G車頭燈，當佢以性感寫真出道，即備受注目，先後獲邀為多本英國男士雜誌拍攝大尺度寫真，令人氣愈嚟愈高。及後，阿妹遠赴美國為著名男士雜誌拍攝半裸寫真，氣勢更盛，不但名列當時英國10大性感模特兒，亦躋身美國20大性感模特兒，風頭可謂一時無兩！與此同時，Holly Peers同唔少性感模特兒一樣，嘗試進軍網紅界，不斷向網民派福利，並憑住一輯又一輯艷照，令佢成為唔少網民心目中嘅女神，仲因此開設埋OnlyFans等網絡會員制帳號，實行以火辣魅力強勢吸金。

Profile

出生地：英國曼徹斯特

身高：170cm

三圍：36G-25-36

社交網站 Holly Peers嘅入行過程確係順風順水，運氣好到加零一！雖然阿妹已貴為網紅同人氣模特兒，但依然不斷造福人群，只係換咗另一種模式而已。

撰文：魂