洋媚女子：地下室揭秘 四級震撼

女王專屬

有性癖好又唔想畀人發現,匿埋喺地下室玩,自然神不知鬼不覺!好似《How We Fxxx In The Shadows》嘅女主角Crystal Rush,表面上係一位優雅動人嘅女富豪,私底下卻熱衷做調教女王,每個晚上都會走入地下室,同一眾男女大玩重口味遊戲,從而獲得性高潮。影片由MYLF出品,除咗Crystal Rush之外,仲搵嚟Katie Morgan、Kenzie Love同Reagan Foxx等人氣脫星參演,當中有唔少激烈嘅情慾交鋒,加上用咗大量主觀鏡頭拍攝,啱晒好此道嘅朋友。