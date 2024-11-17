洋媚女子：地下室揭秘 四級震撼

喺電影世界入面，地下室通常收埋咗啲不可告人嘅秘密，又或者用嚟進行唔見得光嘅勾當，而今次介紹嘅3套四仔，不約而同要帶大家走入呢個空間，尋幽探「性」！

密會情人 偷情唔使鋪鋪住酒店，若然屋企有個地下室，風流生活唾手可得，講緊嘅係四仔作品《My Wife's Fantasy #15》嘅劇情。影片由Pure Passion推出，搵嚟4位靚偈脫星孭飛，包括Octavia Red 、Melanie Marie、Aubry Babcock同Vanessa Moon，故事講述佢哋係城中闊太，成日利用地下室會情郎，事關呢個地方唔止夠隱蔽，仲要設施齊備，各種情趣玩具、制服同器材一應俱全。不過，百密一疏呢種情況周不時會發生，某個晚上，當佢哋如常同情郎打得火熱之際，地下室門忽然打開，究竟發生咩事？留畀大家慢慢睇。

瘋狂換伴 鍾意Cyberpunk風格嘅四仔迷，相信唔會對Michael Vegas同Siouxsie Q呢兩位導演感到陌生，今次喺片廠Adult Time嘅撮合下，聯手炮製新作《The Bottom Floor》，仲搵嚟Siri Dahl、Aiden Starr、Penny Barber等多位巨乳脫星參演，實在令人期待！故事發生喺一間大宅嘅地下室，嗰度成日會傳出強勁嘅音樂，同埋男女呻吟聲，原來係換伴俱樂部嘅鐵竇，每位男女都抱住瘋狂縱慾嘅心態入場，連場狂野肉搏加埋大量特寫鏡頭，絕對可為四仔迷帶嚟一場震撼眼球嘅官能盛宴。

女王專屬 有性癖好又唔想畀人發現，匿埋喺地下室玩，自然神不知鬼不覺！好似《How We Fxxx In The Shadows》嘅女主角Crystal Rush，表面上係一位優雅動人嘅女富豪，私底下卻熱衷做調教女王，每個晚上都會走入地下室，同一眾男女大玩重口味遊戲，從而獲得性高潮。影片由MYLF出品，除咗Crystal Rush之外，仲搵嚟Katie Morgan、Kenzie Love同Reagan Foxx等人氣脫星參演，當中有唔少激烈嘅情慾交鋒，加上用咗大量主觀鏡頭拍攝，啱晒好此道嘅朋友。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：印象中，商場地庫去得多，地下室真係未入過，呢3套作品叫做畀大家開吓眼界！當中又以《The Bottom Floor》嘅Cyberpunk風格最特別，兩位名導聯手，質素有保證。至於《How We Fxxx In The Shadows》呢套劇情類四仔，片中嘅暗黑風格亦令人留下深刻印象。

撰文：魂