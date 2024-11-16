喜雙飛：美泰神乳 各有千秋

正所謂「乳不巨何以聚人心」，家陣喺網絡世界，確實有唔少靚女係靠心口兩團大肉球嚟俘虜人心，好似今日會進行魅力大比併嘅兩位網紅，各自擁有一對迷人神乳，究竟邊位先係你杯茶？

脫界天后 網紅嘅吸金能力係咪好勁？就連脫界天后都要踩入去分一杯羹，你就知呢份工真係好好搵！講緊嘅係來自美國加州嘅Mia Malkova，呢位喺2012年出道嘅巨乳尤物，天生麗質，仲憑住一對34DD巨乳，喺脫界一鳴驚人，除咗喺人稱「脫界奧斯卡」嘅AVN頒獎禮上奪得年度新進脫星獎，又喺XRCO頒獎禮獲得最誘惑脫星，可謂出盡風頭！之後Mia Malkova對巨乳不斷升Cup，2018年漲至34E，更順利憑極高人氣登上脫界天后嘅寶座。雖然紅爆脫界，但佢並未心足，嘗試開設網絡直播帳號，邊打機邊同粉絲互動，結果得到大量網民捧場，令人氣進一步飆升，收入比演四仔仲要好，難怪近年少咗拍四仔，似乎要全力做好性感網紅呢份工。

Mia Malkova

出生地：美國加州

身高：170cm

三圍：34E-26-36

鄰家尤物 純情氣質同火辣身材，兩者都可以令男士神魂顛倒，出生於泰國班武里府嘅Kanchana Mingsaard，唔止有齊呢兩大優點，拍親寫真都會大方晒出事業線，人氣想唔勁爆都幾難！事實上，呢位喺佛統居住嘅性感女網紅，經常會喺社交平台上載靚相，從相片所見，佢心口嗰對G奶確係好吸睛，喺性感裝束襯托下，好似要跌出嚟咁款，可以話係極度誘人。除咗不斷向網友派福利，阿妹嘅身上仲流露出鄰家女孩嘅氣質，咪以為佢喺度扮清純，查實佢係典型宅女一名，唔使開工嘅話，通常會留喺屋企，甚少周圍蒲，真係乖到你唔信！

Kanchana Mingsaard

出生地：泰國班武里府

身高：165cm

三圍：36G-25-36

第1回合：鬥乳量 Mia Malkova嗰對34E車頭燈，拍埋Kanchana Mingsaard嗰對36G巨乳，尺寸同Cup數上差一截，但其實後者屬泰規，若轉用美規計算，兩者嘅大小可以話係不相伯仲，同樣可以令胸奴為之心動。

第2回合：鬥身材 身為脫界天后嘅Mia Malkova，副偈梗係掂啦！唔止心口有對巨乳，下半身嗰個豪華臀都有成36吋！反觀Kanchana Mingsaard嘅身材雖然係正，但望落個躉冇前者咁圓渾，整體觀感確係略為遜色。

第3回合：鬥人氣 雖然Kanchana Mingsaard喺臉書圈粉近3萬，但暫時得一個社交平台嘅關係，同脫界天后Mia Malkova嘅網絡人氣比，可謂差咗幾條街，後者淨係X帳號已經有超過350萬粉絲，IG粉絲更超過1,185萬！

Report：Mia Malkova勝！ 兩位性感網紅都係靠好波上位，其中來自脫界嘅Mia Malkova，本身嘅人氣已經夠勁，加上喺會員制平台作限制級演出，粉絲數字取得壓倒性優勢。至於Kanchana Mingsaard有樣嘢取勝，就係氣質清純，加埋唔介意露肉，前途無可限量。

撰文：魂