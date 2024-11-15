有性趣 ：索網紅獲老公力撐賣肉

如果有個做成人網紅嘅老婆，作為老公嘅你會點做呢？來自澳洲嘅33歲成人女網紅Quinn Everly，結婚之後非但繼續賣弄大尺度誘惑，更得到原本做醫生嘅老公Alex支持，甚至不惜辭去工作，全職做老婆嘅助理。據Quinn Everly稱佢同老公喺夜店結識，2016年做脫衣舞女郎嘅佢，邂逅當時正攻讀免疫學醫學研究博士學位嘅Alex，兩人好快就墮入愛河，而Quinn Everly努力跳脫衣舞賺錢資助Alex完成學業，畢業後便成為執業醫生。由於醫務工作繁忙，Quinn Everly每晚見到老公都好疲累，而佢轉型做成人網紅後，每周收入有幾千美元，於是建議老公辭工幫自己手，估唔到老公二話不說便答應。Quinn Everly大讚老公真係好幫得手，除咗管理營運，仲組織咗一隊11人全女班製作團隊，家陣每周收入高達幾萬美元，相當和味。