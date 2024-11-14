洋媚女子：Kenzie Anne模二代搶盡「峰」頭

呢個世界有「星二代」，自然有「模二代」，好似來自美國嘅Kenzie Anne，唔止繼承咗母親嘅迷人基因，仲好識得加以利用，結果畀佢一脫成名，成就咗一段「青出於藍」嘅傳奇故事。

潛力無限 印象中，無論係「星二代」抑或「模二代」，好多時都活喺上一代嘅陰影之下，成就有限，但喺美國加州出生嘅Kenzie Anne，唔止樣貌、身材比起選美出身嘅母親更勝一籌，而且一出道已經喺模界搶盡風頭，實在唔講得笑！查實Kenzie Anne細細個已經好有潛質成為模特兒，但母親規定18歲前唔可以入行，必須專注學業，結果佢順利考獲美容師執照，之後仲得到護士學校取錄，偏偏呢件事成為佢日後投身模界嘅契機。話說當時Kenzie Anne為咗賺取學費同生活費，偷偷走去做裸模，被攝影師大讚，話佢好有機會喺裸模界大紅大紫，心郁郁之下，決定瞞住母親拍全裸寫真。

演埋四仔 回想番當時嘅處境，Kenzie Anne話最擔心被母親發現，但最終紙係包唔住火，畢竟佢拍攝嗰幾輯全裸寫真太受歡迎，幸好母親知道成件事之後，非但冇大發雷霆，仲話佢已經係成年人，有能力掌握自己嘅未來添！得到母親首肯，Kenzie Anne決定全力發展裸模事業，仲因此迎來人生另一個轉捩點！由於阿妹喺裸模界人氣急升，引嚟著名四仔片廠Vixen嘅注意同提供專屬脫星合約，並接受佢開出嘅條件——只會拍女同題材作品。雖然Kenzie Anne仍未接受到同男脫星喺鏡頭前交鋒，但憑住「模二代」身份，加上外形迷人，果然得到唔少四仔迷支持，喺2022年更憑住人氣作品《Vignette Black & White #19》贏得年度最佳新進脫星同最佳性愛演出兩個獎項。

社交網站 同時下好多脫星一樣，Kenzie Anne趁住自己有人氣，乘勢進軍成人網紅界，吸金能力仲相當強，登入其社交網，就會見識到呢位「模二代」嘅魅力有幾勁。

Profile 出生地：美國加州

身高：167cm

三圍：34D-23-34

撰文：魂