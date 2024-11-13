色日放送：勞動力過剩 上床玩鋪勁

靠出賣勞力嚟搵食嘅打工仔，擔得抬得，渾身充滿力量，一旦得閒冇嘢做，有乜嘢方法宣洩過剩精力？AV業界資深人士神仙乙就話，喺AV世界打拚嘅女工好識得善用公餘時間，一有機會就會向身邊嘅猛男埋手，實行喺床上玩鋪勁！

雨夜情緣 由Alice Japan製作嘅《和女上司因為突如其來的大雨而下班沒能回家》，講述地盤工人阿明每日都辛勞工作，但一啲怨言都冇，因為一返工就可以見到身材弗爆嘅前輩三岳優奈。某一日，阿明同優奈喺工地開OT，三更半夜先一齊收工，諗住開車鬆人之際，突然滂沱大雨，架車又壞咗，最慘嘅係打電話又冇信號......兩人曾嘗試整車，搞到成身濕晒都唔成功，仲凍到騰騰震，惟有身貼身互相取暖，就係咁開始撻着，由身貼身變到脷疊脷，再嚟個激烈車震......可能優奈太耐冇曳曳，同阿明搞完一輪都未夠喉，之後去埋旅館開房添！

臭味相投 喺DAHLIA出品嘅《搬運工人NTR》入面，小野夕子呢位巨乳人妻為咗維持家庭生計，去咗搬屋公司打工，每日都要對住成班一身臭汗嘅硬漢子。由於夕子韻味十足又身材火辣，惹得老闆同其他同事不斷抽水，之後仲變本加厲，喺公司對佢嚟個霸王硬上弓！咪以為夕子係受害者，自從試過老闆嘅雄風，欲罷不能，愈來愈鍾意臭男人，於是之後每次返工，總會搵埋老闆、同事一齊喺貨車車廂嚟個激情大混戰，好好感受呢班臭男人有幾咁強悍！

額外服務 於Deep's 2號店推出嘅《巨乳房屋清潔女工的附加服務》當中，阿圓係一位獨居男仔，因為太懶，喺網上招請日薪清潔女工上門做家務，結果搵嚟戴住口罩嘅水原美園。喺美園開工期間，阿圓一路睇到實，唔係驚對方偷懶或偷嘢，而係被美園心口對車頭燈吸引住，仲愈睇愈興奮，終於忍唔住除褲要求對方幫自己出火！勢估唔到，美園唔止冇抗拒，仲主動配合，事關呢間清潔公司包埋出火服務，只要客人肯加錢，就可以享用。自此之後，阿圓成日預約美園上門做清潔，執乾淨間屋之餘，仲同佢執番兩劑。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一向欣賞日本AV界嘅創意，幾乎任何職業都可以攞嚟借題發揮，好似今次介紹嘅女勞工系列，無論故事、場地設計同服裝造型都經過精心安排，令人睇得特別投入。本仙最鍾意《和女上司因為突如其來的大雨而下班沒能回家》，原因係女主角優奈唔止身材健美，仲擁有一身小麥肌，扮演地盤工入型入格，床上表現亦夠晒精彩，值得一睇再睇！

撰文：賢