歡樂性講堂：親熱難協調 壓抑恐傷身

Q：本人31歲，面對問題是和新婚妻子在半年來難遷就時間，缺少性生活。有些晚上我很想要，等妻子返完夜班回家，她卻表示不如延到另一晚，看見妻子累得倒頭便睡，便覺無謂強求。以前我們每星期至少親熱一次，現在一個月也沒一次。由於我比較想要伴侶親熱的感覺，又怕恰巧發洩後「冇貨交」，盡量忍得就忍。試過在睡夢中或清晨有性興奮也會壓制，洗澡時有自慰衝動會撫摸但不射精。上星期感到陰囊赤痛和發現有少許黃色分泌物從尿道口滲出，自行發洩一次又好像紓緩了痛楚，但精液是帶黃的，仍擔心是否早前「谷」到出問題了？望解答。王先生

A：為性健康着想，閣下應立即停止過度禁慾的做法，順其自然，容許性機能系統按生理需要去發洩。閣下於近期一次發洩後陰部疼痛有所減輕，顯示生理機能運作的確被過度干預了，需透過正常發洩從而重新調節。

假若一名男士因着某些原因，經常在蓄勢待發之時，故意制止或中斷性生理反應，阻止精液射出，即會產生精液滿貫而無法瀉溢的情況。此情況偶一為之尚可，身體亦會自行透過夢遺而發洩。但若男士刻意連夜勃、晨勃也壓制，自慰卻禁止射精，常常這樣的話，則會導致前列腺、輸精管、附睪、陰囊和睪丸等性機能部位不適，更會擴散為下腹內疼痛和睪丸痛症。

閣下和妻子未能協調親密時光，二人應嘗試積極解決，不要淪為「室友婚姻」（Roommate Marriage）。晚上時間不可行，便一起另選時間，譬如嘗試恢復到每周一次，關鍵是雙方皆視魚水之歡為婚姻中不可或缺的一場約會。換個角度，二人刻意安排時間也有其優點，伴侶既能養精蓄銳，有較佳的性福體驗，亦能促進親密感，提升彼此的幸福感。最後，由於閣下描述精液和分泌物呈偏黃色，這是炎症的迹象，故建議閣下向泌尿科求診，檢查有沒有患上附睪炎、前列腺炎等炎症，排除身心憂慮。