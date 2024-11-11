色日放送：顏面被玷污 爽到爆炸

俗語有話「人要面，樹要皮」，顏面對於一個人嚟講，真係幾重要，被人當面潑水已經夠侮辱，更何況被性伴玩顏射，實在唔係人人接受到，但據AV業界資深人士神仙乙表示，好多女優都唔介意玷污自己個靚樣，事關只要觀眾覺得爽，小小犧牲都係值得嘅！

勤練口技 片廠Moodyz製作嘅《最高顏面全部用面孔迎接》，講述石川澪好想進一步提升口技，一眾男優亦好樂意成為呢位飢渴俏佳人嘅操練對手，之不過，澪妹做嘢一向講求新鮮感，每次招呼唔同對手，例必換上唔同造型，有時扮女僕，有時扮教師……查實男優們見到呢位小惡魔，內心慾望早已被撩起，加埋誘人扮相，即刻硬晒軚，最難得嘅係澪妹會主動埋位，捉實對方練習口技，甚至會笑住咁用塊面硬接「子彈」，你話呢班男優係咪爽到爆炸先！

九子連環 喺Prestige出品嘅《顏射之美學 26》入面，擁有一副極品靚偈嘅九頭身美人釋愛麗絲，為咗滿足AV迷，甘願犧牲自己一張魔性面孔！事緣片廠安排咗大量雄赳赳嘅男優招呼愛麗絲，除咗要喺床上進行連場激戰，更要求男優一定要向女主角嘅面孔發射！由於呢班男優喺事前養精蓄銳，所以每一發「子彈」都分量十足，搞到愛麗絲成面濕晒，好似搽咗洗面奶，而最誇張嘅係，佢喺片中要足足硬食9次顏射，真係辛苦晒！

微笑鼓勵 由S1推出嘅《大量顏射微笑鼓勵》，女主角白上咲花一向愛心爆棚，最希望一眾AV迷能夠一邊睇片，一邊自行解決性需要！為咗令觀眾有更多動力去自娛，咲花特別要求攝影師以主觀鏡頭拍攝，而佢除咗會對住鏡頭展露甜美笑容，又會講出大量具鼓勵性嘅對白，並利用男優嘅身體展示自己嘅熟練床技！當男優精關難守嘅一刻，咲花會毫不猶疑咁以顏面迎接對方發射嘅精華素，仲會繼續面露笑容，務求令觀眾睇得滿足又過癮！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：近幾年日本AV界嘅中出場面多到近乎氾濫嘅地步，難得有幾套新作以顏射為主題，梗係要支持吓啦！3部作品中，本仙最鍾意《顏射之美學 26》，原因係女主角釋愛麗絲生得靚，身材又夠弗，床上表現出神入化，本來已經好有吸引力，加上佢喺片中被男優們瘋狂顏射，依然露出百般享受嘅表情，呢份敬業樂業嘅精神，冇理由唔支持啩！

撰文：賢