有性趣：獲簽專屬合約威到震

日本AV女優獲專屬合約係好平常嘅事，但喺歐美四仔界就唔同喇，皆因佢哋嘅合約價唔止高，更係躍升為脫界天后級嘅象徵，所以Angel Youngs先會咁激動！喺2018年以18歲之齡出道嘅佢，憑住一對34E純天然巨乳，以及狂野嘅床上演出而備受注目，當時已有四仔評論員認為佢絕對有機會問鼎脫界天后。而佢一直跟唔少片廠合作，最近就被著名四仔大廠Vixen Media Group簽做專屬脫星，雖然冇透露片酬有幾多，但從佢嘅興奮反應，相信數目一定唔會少。事實上，雖然佢出道只係幾年，但喺AVN頒獎禮上已先後獲得年度新進脫星、年度脫星等多項提名，更吸納超過一百萬粉絲，足見人氣高企！而獲得專屬合約嘅Angel Youngs亦賣口乖，話一直都好想同Vixen合作，皆因廠方嘅製作出色又具創意，必定令佢嘅事業發展更上一層樓，相信明年絕對有機會喺頒獎禮獲得多個獎項呀！