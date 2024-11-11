今夜一丁：不扮純情 貪玩泰妹露本性

年輕美女踏足演藝圈，一起步通常走清純路線，但日子耐咗，就要嘗試改變形象，先可以令事業更上一層樓，正如今日為大家介紹嘅泰妺Kawinthip Kodchawong，就喺近期決定不扮純情，改行性感路線。

活潑好動 對藝人嚟講，有個適合自己嘅幕前形象係好緊要，同樣地，模特兒要走紅嘅話，唔能夠面目模糊，來自泰國曼谷嘅Kawinthip Kodchawong就有辦你睇。由於氣質清純，舉止斯文，成個鄰家女孩咁款，所以Kawinthip Kodchawong自出道以嚟，經常拍攝唯美寫真，鏡頭前嘅形象相當討好，因而獲得一定人氣。有趣嘅係，Kawinthip Kodchawong話自己嘅性格貪玩又調皮，唔係大家想像中咁乖乖女，細細個已經鍾意周圍去，對多種運動都感興趣，從踢波到游水，乜都可以玩一大餐，加上討厭刻板工作，所以決定投身模特兒界，仲好想拍攝大尺度寫真，展現性感一面。

頻派福利 雖然Kawinthip Kodchawong嘅真性情同幕前形象有出入，但佢喺拍攝唯美寫真時，表現專業，相當抵讚，並期望有朝一日可以喺形象上作出突破，終於喺今年初迎來轉變嘅契機。話說某日有位攝影師向Kawinthip Kodchawong提出建議，希望幫對方拍攝一輯性感相，阿妹一向對自己嘅身材充滿信心，於是一口答應。呢輯寫真喺網上曝光之後，即時被網民瘋狂洗版，大部分人嘅評語都好正面，話估唔到呢位鄰家女孩作性感打扮時咁有魅力，身材仲好好添！向來重視網絡人氣嘅Kawinthip Kodchawong，眼見自己嘅社交帳號大幅漲粉，人氣急升，知道轉型時機已到，所以近期拍攝嘅寫真愈來愈性感，實行向粉絲大派福利！

社交網站 積極行性感路線嘅Kawinthip Kodchawong，出鏡嗰陣，唔止着得愈來愈少布，仲成日擺埋晒啲誘人甫士，登入其社交網，就會搵到唔少養眼靚相。

Profile 出生地：泰國曼谷

身高：159cm

三圍：33D-23-34

撰文：魂