世界Cup：天木純 驚人I奶奔向世界

雖然日本寫真界有大量索到啪啪聲嘅美女，但始終唔及得AV女優咁易喺海外打響名堂，咁有冇機會扭轉呢個局面？唔可以話冇，不過要睇吓邊位女優領軍，若然係童顏巨乳妹天木純，要成功奔向世界應該唔難！

白滑青筋波 好多男人都鍾意睇波，筆者當然唔係指足球、籃球之類，而係講緊女人心口嗰一對！正正係呢個緣故，日本寫真界不斷發掘大波妹嚟留住支持者嘅眼球，好似有「千年難得一遇童顏巨乳」之稱嘅淺川梨奈、有「合法蘿莉巨乳」之稱嘅長澤茉里奈，同埋今期「世界Cup」主角天木純。

現年28歲嘅純妹，人如其名，出道時憑住一副蘿莉面孔，畀到人一種天真純品嘅感覺，加埋身高只有4呎10吋，好似學生妹咁可愛。家陣純妹嘅面部輪廓變得尖咗削咗，艷麗指數可以話係昇華到另一個Level！身材方面，純妹最吸睛嘅部位非一對I奶莫屬，形態夠靚之餘，仲受惠於白嫩肌膚，令表面上隱約透現青筋，呢種又大又靚嘅青筋波簡直係世間難求！

好有上進心 天木純喺2012年獲得藝能事務所簽約為藝人，並開始拍寫真，但由於當時未成年，演出風格比較保守，注目度唔太高。後來，純妹加入女子搖滾樂團「仮面女子」，呢個組合有個特色就係所有成員會戴上冰球面罩演出，身上僅穿着比堅尼上衣同熱褲，所以得到唔少鍾意「睇肉」嘅樂迷注意，亦孕育出好幾位知名寫真女優，包括神谷繪里香、水澤麻衣同埋家陣撈得最掂嘅純妹。

值得一提，除咗喺寫真界大紅大紫，純妹亦成功登陸影視界，喺日本電台主持個人節目《世界之天木與其影響》，仲試過化身成虛擬偶像表演歌舞，甚至以打機直播主身份同台灣網紅聯動打機，實在衝出日本！另外，為咗令事業更上一層樓，最近純妹好努力學習中文同普通話，睇嚟好快可以見到佢進軍中國市場。

Profile

出生地：日本兵庫縣

年齡：28歲

身高：4呎10吋

三圍：37I-24-36

客觀評「乳」

Cup數：I

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★★

評語：好似木瓜咁有分量，脹卜卜又雪白，可謂「胸」猛無比，係咁意露出少少都已經令男人暈晒大浪！

社交網站

雖然天木純已經上晒位，但依然經常出席攝影會同粉絲見面，登入其社交網，就可以知道相關消息，同埋寫真工作以外嘅最新搞作。

撰文：賢