洋媚女子：淫娃濕樂園 熱力四射

話咁快過咗立冬，仲想喺泳池、沙灘捕獵三點式女郎？似乎有啲難度，但喺四仔界就唔同，部分喺炎夏炮製嘅作品依家至出籠，見到成班淫娃着晒比堅尼狂騷身材，實在令人太興奮！

男女通吃 去泳池，唔一定為咗玩水暢泳，好似四仔作品《Summer Distraction》入面一眾青春脫星就用游水作為偷歡藉口。影片由Lesbea出品，搵嚟Lilly Bella、Wild Nicol、Sereyna Gomez等靚女參演，故事講述佢哋各自有老公同男友，但就成日自己去游水，另一半以為係熱愛運動嘅表現，實情係因為發姣，唔止瞄準猛男為目標，連索女都唔放過，名副其實係男女不拘！片廠為求逼真，仲包起成個室內泳池進行拍攝，落足本錢。

高溫境界 大家仲記唔記得，喺夏天最熱嗰日，你喺度做緊咩？對Kimberly Simon、Lovita Fate、Candice Demellza等多位脫星嚟講，應該呢一世都記得，事關佢哋拍攝緊由Arousins製作嘅《In The Heat Of Summer》！據片廠表示，呢套四仔喺美國加州有史以嚟最熱嘅9月拍攝，當日嘅室外溫度高達攝氏45度！成班脫星喺泳池中狂野交歡，水花四濺，隔住屏幕都感受到現場有幾熱，難怪Kimberly Simon話自己喺演出後近乎虛脫呢！

背夫偷食 試過床上嘅歡愉，又點會甘於寂寞呢？難怪四仔成日拍攝熟女偷食嘅橋段，好似呢套由Explicit Empire推出嘅《MILFs of Summer》，搵嚟3位人氣脫星Claudia Bavel、Lya Missy同Mary Alfie化身熟女人妻，仲將泳池變成佢哋縱慾嘅地方！故事講述3位淫妻日日去酒店泳池玩，但陪伴左右嘅男士冇一日相同，明顯有輘輷！雖然劇情比較薄弱，但見到幾位熟女唔止喺池中調情，仲頻頻打水戰，玩到高潮迭起，論官能刺激絕對係上佳之選。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：同Summer有關嘅四仔，今年出得零舍遲，但其實泳池加比堅尼呢個配搭，任何時候都啱睇，好似《Summer Distraction》同《MILFs of Summer》，當中嘅大波索女正到痹，偷情橋段令人睇得好興奮。至於《In The Heat Of Summer》就最具話題性，事關喺加州史上最熱嘅日子拍攝，睇見一班脫星玩到大汗疊細汗，值得畀多個Like！

撰文：魂