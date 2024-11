洋媚女子：淫娃濕樂園 熱力四射

大家仲記唔記得,喺夏天最熱嗰日,你喺度做緊咩?對Kimberly Simon、Lovita Fate、Candice Demellza等多位脫星嚟講,應該呢一世都記得,事關佢哋拍攝緊由Arousins製作嘅《In The Heat Of Summer》!據片廠表示,呢套四仔喺美國加州有史以嚟最熱嘅9月拍攝,當日嘅室外溫度高達攝氏45度!成班脫星喺泳池中狂野交歡,水花四濺,隔住屏幕都感受到現場有幾熱,難怪Kimberly Simon話自己喺演出後近乎虛脫呢!

試過床上嘅歡愉,又點會甘於寂寞呢?難怪四仔成日拍攝熟女偷食嘅橋段,好似呢套由Explicit Empire推出嘅《MILFs of Summer》,搵嚟3位人氣脫星Claudia Bavel、Lya Missy同Mary Alfie化身熟女人妻,仲將泳池變成佢哋縱慾嘅地方!故事講述3位淫妻日日去酒店泳池玩,但陪伴左右嘅男士冇一日相同,明顯有輘輷!雖然劇情比較薄弱,但見到幾位熟女唔止喺池中調情,仲頻頻打水戰,玩到高潮迭起,論官能刺激絕對係上佳之選。

簡評:同Summer有關嘅四仔,今年出得零舍遲,但其實泳池加比堅尼呢個配搭,任何時候都啱睇,好似《Summer Distraction》同《MILFs of Summer》,當中嘅大波索女正到痹,偷情橋段令人睇得好興奮。至於《In The Heat Of Summer》就最具話題性,事關喺加州史上最熱嘅日子拍攝,睇見一班脫星玩到大汗疊細汗,值得畀多個Like!