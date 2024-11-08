有性趣：水川菫砌出國際

唔少人以為日本AV界同歐美四仔界係兩個世界嘅存在，查實喺鹹濕共同睇嘅大環境下，兩者嘅交流只會愈嚟愈多，唔止歐美脫星到日本搵食，最近亦有一位AV女優到美國吸金，佢就係水川菫喇！

今年29歲嘅佢，早喺2016年出道成為片廠Prestige嘅專屬女優，當其時以藝名「水稀美里」及「百多咲里」拍片，人氣相當高，早前佢更遠赴美國演出，並夥拍哥倫比亞脫星Barbie Rous合演《Unknown Disappeared》，故事講女幹探Barbie Rous去到一間農莊，調查水川菫嘅失蹤案。入屋後，發現水川菫正被凌辱中，諗住上前解救嘅Barbie Rous，最後亦逃唔過被凌辱嘅下場。雖然片長僅得15分鐘，但劇情夠懸疑又夠香艷，製作亦高水準，最重要係冇打格仔，畀觀眾睇得一清二楚！不過話說回來，水川菫喺2018年1月轉做自由身女優之後，聲稱每套AV嘅片酬僅只得12,000港元，今次成功衝出國際吸金，相信佢應該獲得可觀嘅片酬。