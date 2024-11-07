洋媚女子：Emma Sophia Kotos童顏美模晒靚燈

講起「童顏巨乳妹」，唔少人以為係東瀛特產，查實只要將目光放遠一啲，就會搵到大量令人目不轉睛嘅發現，淨係位於太平洋彼岸嘅美國已經有個性感人辦，佢就係Emma Sophia Kotos。

賣相嫩口 每個男人嘅審美觀都有啲唔同，但無可否認，擁有一張不老童顏嘅女人，特別容易令男人心動，好想去保護對方，若然加埋一雙激凸美乳，絕對可以俘虜到大量裙下之臣！

好似今日為大家介紹嘅美模Emma Sophia Kotos，啱啱踏入輕熟之齡，但個樣望落相當嫩口，少女味十足，沒有絲毫老態，而且身材正到痹，就算心口對車頭燈只係32D，依然好吸睛，再加上佢成日喺網絡分享無比養眼嘅性感寫真，所以一出道已成功征服大量男網民。

轉攻網絡 查實來自美國康涅狄格州哈特福德嘅Emma Sophia Kotos，細細個已經擔任兒童模特兒，順理成章希望大個之後可以擔任時裝模特兒，之但係因為呢張童顏，一度令佢覺得好沮喪。相信有睇過花生騷嘅朋友都會察覺到，時裝模特兒講求型格，而當年讀緊高中嘅Emma Sophia Kotos，多次向模特兒事務所自薦，始終未獲取錄，原因係負責人認為佢個樣生得太可愛，所以唔太合適咁話！

眼見模特兒夢接近幻滅，Emma Sophia Kotos決定另闢蹊徑，大學時期開始向網絡發展，希望以性感形象吸引多啲人注意，繼而藉着網紅身份，為實現夢想製造有利條件。結果阿妹呢次嘗試真係得咗，唔止令佢變成大量網民眼中嘅人氣女神，並獲得著名男士雜誌邀請拍寫真添！由於Emma Sophia Kotos唔介意全裸演出，呢輯寫真令到佢嘅人氣更勁，所以順勢開埋OnlyFans帳號，實行以裸照益會員兼搵真銀。

社交網站 雖然Emma Sophia Kotos嘅全裸寫真同影片只供會員欣賞，但喺佢嘅社交網都可以搵到好多靚相，仲要幅幅都騷出事業線，難怪可以成為百萬級別嘅網紅啦！

Profile 出生地：美國

身高：157cm

三圍：32D-25-36

撰文：魂