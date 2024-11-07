今夜一丁：櫻井音乃幸福的煩惱

好多女仔都希望對波大啲，為咗達到目的，往往用盡千方百計，更不惜後天僭建，偏偏有啲人又嫌自己對波太大，好似今日為大家介紹嘅櫻井音乃，受呢種幸福的煩惱所困擾，一度天真到想壓爆心口對G奶，真係儍得可愛！

氣質誘人 日本雜誌封面向來係寫真女優嘅兵家必爭之地，有條件成為封面女郎都係人氣高企嘅美女，而喺近期上得封面最多嘅人馬都係大波妹，其中菊地姬奈、白濱美兔、澤口愛華屬於童顏巨乳派，而村上悠華、伊織菴同埋櫻井音乃就靠姊系氣質取勝。

喺日本靜岡出生嘅音乃，今年只係22歲，顏值出眾，肌膚白嫩，氣質比起好多同齡女仔嚟得成熟，仲帶幾分野性，唔少人將佢同殿堂級寫真女王小池榮子相比。身材方面，音乃擁有一副「令和最高峰Body」，心口嗰一對36G傲人雙峰，又大又飽滿，質感天然，軟彈適中，令人一望見就被深深吸引！

前途無限 查實櫻井音乃早喺讀初中時，已因為面上具備獨特氣質而成為時尚雜誌《Popteen》嘅專屬模特兒，升上高中之後仲參加過「日本世界小姐2019京都大賽」，獲得介護福祉獎，並開始喺藝能界發展。2021年，音乃正式殺入寫真界，更被譽為次世代寫真超新星，前途無限！

相信好多女仔都羨慕音乃有對咁正嘅G奶，但原來佢喺發育時期，曾因為心口太激凸而成為男同學討論同調侃嘅對象，搞到佢一度痛恨自己對波，刻意穿上鬆身衫嚟掩飾，甚至試過喺上運動堂嗰陣，用盡全力撻落地下，諗住壓爆對波以後唔使煩！好彩音乃對波仲係好地地，否則家陣就唔能夠拍出咁多誘人嘅寫真照喇！

社交網站 櫻井音乃除咗拍寫真，亦經常參與影視工作，登入其社交網，就會睇到相關情報，仲可以搵到唔少誘人靚相！

Profile 年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-35

撰文：賢