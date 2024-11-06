色日放送：索妹嗒仔全靠內在美

想令異性心動，一定要識得包裝自己，內在美尤其重要，講緊嘅係底衫褲呀！AV業界資深人士神仙乙就建議大家參考日本AV界嘅誘惑下着系列，當中嘅女優統統着住色彩鮮艷嘅內衣，迷到男主角失晒暈，嗒仔冇難度！

調情高手 喺ROCKET推出嘅《夢之內衣店玩樂日》入面，夕美紫苑、彩川夢、華澄結愛喺一間內衣店做店員，因為生活太枯燥，某日決定搞個內衣店玩樂日，喺一眾參加者中抽選出幸運兒，嚟一場三女共侍一夫嘅遊戲！活動期間，呢3個大波妹會輪流換上公司設計嘅高級內衣，喺幸運兒面前搔首弄姿，任睇之餘，仲包埋摸同錫添！由於佢哋都係調情高手，加上高級內衣帶嚟視覺上嘅刺激，令幸運兒嘅雄風被完全激發，實行同呢班發姣女店員砌個死去活來！

雙重刺激 由MOODYZ出品嘅《彼女之妹施以露底誘惑》，講述華仔同真紀拍咗拖一段日子，某日上咗女友屋企作客，識咗對方嘅妹妹堀田真央！估唔到呢位美少女人細鬼大，見華仔有幾分俊朗，就想勾引對方上床。真央趁家姐唔為意，將身體挨近華仔，仲不經意咁露出條靚靚底褲，見到對方睇到眼甘甘，更立即解開衫鈕，露出性感胸圍同大半對H奶！面對如此尤物，華仔已經唔諗得咁多，一於配合真央嘅動作互相纏綿！之後，真央每次見華仔上門，總會換上唔同款式嘅內衣褲，令對方喺情不自禁之下，畀自己肆意玩弄。

難忍誘惑 於MADONNA製作嘅《內衣小偷被強制玩弄》中，愛弓涼係一名性慾同控制欲都好強嘅女人，雖然樣貌身材正，但係老公終於頂唔順要嗌離婚，涼妹諗住搵其他男人慰藉自己，點知一直冇着落。某日，愛弓涼發覺自己晾出露台嘅高級內衣唔見咗，懷疑係內衣小偷搞鬼，略施小計之下，將小偷阿星當場捉住！見到對方生得幾靚仔，又對自己嘅內衣咁有興趣，愛弓涼索性打蛇隨棍上，要求對方充當3日性奴作為抵償！阿星為咗前途只好答應，而愛弓涼亦一啲都唔客氣，着住高級內衣引誘對方，實行玩到佢腳仔軟。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：一般男人對自己嘅內衣冇咩所謂，但對女伴嘅「內在美」就有極高要求，今日為大家介紹嘅誘惑下着系列，更話畀大家知女性內衣點樣令男人失去理智！3部作品中，本仙最鍾意《夢之內衣店玩樂日》，一來女優陣容強，二來影片以內衣店為背景，3位女優可以大條道理不斷換衫出場，視覺刺激強烈又豐富！

撰文：賢