今夜一丁：Butter Parita電眼網紅「泰」高質

形容女子容貌娟秀，通常會用「明眸皓齒」呢個成語，好明顯雙眼生得明亮精靈係好關鍵，正如今日為大家介紹嘅Butter Parita，就擁有一對識放電嘅靈魂之窗，難怪可以喺短時間內成為泰國人氣索模兼網紅喇！

極速崛起 講起雙眼識得放電，相信有番咁上下年紀嘅朋友一定會諗起某位人稱「電眼美人」嘅前港姐，當年不知迷倒幾多男士！雖然家陣好多男人已經將（目及）女嘅焦點放喺「事業線」、「蜜桃臀」呢兩個性感部位，但唔代表電眼嘅魔力跌Watt。好似喺去年先至正式於泰國模特兒界出道嘅Butter Parita，唔止有一張萌爆面孔，仲有一對迷人電眼，引起唔少人留意，結果由一名默默耕耘嘅化妝師轉戰幕前，人氣仲愈來愈勁，成為大批男士眼中嘅性感女神！

轉行性感 現居於泰國曼谷嘅Butter Parita，喺烏隆府烏隆他尼（Udon Thani）出生，因受家人影響，自細已接觸化妝，所以喺大學攻讀國際工商管理學位時，已考獲化妝證書，後來仲擔任模特兒化妝師工作。據阿妹憶述，當初為模特兒化妝嗰陣，已經有人邀請佢客串做模特兒，但一開始因為怕醜而拒絕，後來對模特兒工作嘅認識深咗，漸漸產生興趣，於是喺舊年決定入行。初時佢擔任服裝模特兒為主，後來因為經常拍攝寫真，慢慢唔再抗拒行性感路線，最終得到大量網民關注，走上網紅之路。

社交網站 憑住萌味十足嘅樣貌，加上養眼無比嘅身材，令Butter Parita嘅人氣愈來愈勁，更成為唔少男士心目中嘅女神，想了解佢多啲，就快啲Click入佢嘅IG睇睇喇！

Profile 出生地：泰國

身高：166cm

三圍：34D-23-34

撰文：魂