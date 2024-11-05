睇片學英文：兩性情趣 公諸同好

好多人覺得「性」應該私底下講，喺公共場所高談闊論似乎唔太合適，但其實好多嘢你知我知，正如以下同「Public」有關嘅趣味話題，實在好值得公諸同好！

Public House 玩樂場所 成日聽到啲西裝友話放工後「落Pub」，原來「Pub」係「Public House」嘅簡稱，意思係英式酒吧，之不過當「Public House」變咗情色俚語，就係專指妓院。

講起妓院，古代中國之所以稱妓院為「青樓」，源自於一場誤會。話說「青樓」本來指豪門及帝王之家，而喺南梁時代，詩人劉邈寫咗一句「倡女不勝愁，結束下青樓」，當中所謂「倡女」係指豪門所養嘅藝人，但有人誤把「倡」字寫成「娼」，於是「青樓」被曲解為妓院，並一直流傳至今。

Public Sex 人氣體位 無論喺室內抑或戶外，但凡喺公共空間或有機會被外界窺視得到嘅私人空間進行性行為，都可以叫「Public Sex」，好此道者無非貪圖一時之快，而根據美國男士網站AskMen所做嘅一項網上選舉顯示，「Lumberjack」係最受歡迎嘅Public Sex體位！查實「Lumberjack」即係站立後進式，女方背向男方，稍為抬高臀部，就可以進行活塞運動。有網民指呢招之所以受歡迎，係因為男女雙方喺曳曳時可以望清楚周圍環境，一旦畀人發現，就可以立即着番條褲，逃離現場。

《Petites In Public #3》 野外激戰 以野外激戰為主題嘅四仔多到數唔晒，能夠喺芸芸作品中突圍而出，當然係出類拔萃嘅佳作，由BANG喺2022年推出嘅《Petites In Public #3》就有辦你睇。呢套四仔由Haley Spades、Bella Rose、Aria Lee等脫星參演，雖然陣容唔算豪華，但以Vlog形式拍攝，脫星喺受訪期間，去到邊就會喺嗰度曳曳，當中有公共廁所，亦有貨櫃存放場，隔住屏幕都能夠感受到脫星演出時嘅緊張心情，難怪可以打動到唔少四仔迷。

同場加映：露出系列代表作 日本AV有所謂露出系列，專喺公共場所做啲荒唐行為，要數近年嘅人氣之作，不得不提山與海喺2022年製作嘅《口愛朋友約會日》。影片由巨乳女優玉木久留美孭飛，佢除咗頻頻露出心口嗰對36G車頭燈，仲化身放蕩癡女，喺停車場、公園、餐廳等公共場所全裸出沒，並對男優下半身施展最強口術，最後上演激烈嘅肉搏戰。順帶一提，喺2016年出道嘅玉木久留美，近年產量銳減，聽講係因為佢要發展網紅事業，又要喺夜店演出，以致分身不暇。

撰文：魂