色日放送：有仔唔使爭 圍埋齊開餐

好多人有異性冇人性，為咗同心儀對象喺埋一齊，可以完全唔顧儀態、唔講道義，真係唔到你唔服！AV業界資深人士神仙乙就話，爭咩爭，何不好似日本AV界嘅集團癡女系列咁，有仔齊齊溝，約埋開餐大覺瞓，豈不是皆大歡喜？

色誘新丁 喺BALTAN出品嘅《集體癡女誘惑以求生存俱樂部活動》中，岬櫻、鈴音杏夏、天海一華呢3位少女係將棋學會嘅骨幹成員，但因為愈來愈少人玩將棋，學會唔止少人參與，仲面臨解散危機，所以佢哋決定瞓身招募更多新會員！有幾瞓身呢？只要有男仔表示有意入會，3女就會主動獻身，向對方發動口舌攻勢，最後喺床上嚟個三女一男大混戰！由於3女默契十足，一眾準會員獲得前所未有嘅快感，紛紛簽字入會，希望日後可以繼續享受呢種帝王級待遇。

勾引乘客 由PREMIUM推出嘅《美腳CA癡女後宮》，講述星宮一花、木下日葵、森日向子係一班天性淫蕩嘅空中小姐，每次服務完長途客機，就會因為長時間得唔到慰藉而變得好飢渴，所以佢哋會喺男乘客之中搵出勾引目標，等落機一刻，拿拿聲捉對方去酒店大玩4P激戰！由於3女都係長腿美人，強項用自己一對絲襪美腿嚟挑逗獵物，令對方獲得快感之餘，又會露出欲洩不能嘅表情。到咗正式埋牙時，3女更會忘形到打埋真軍添！

榨乾看更 喺DAS！製作嘅《午後巨乳後宮人妻團NTR》入面，真木今日子、美泉咲、初音實呢3位大波人妻喺同一幢公寓居住，因備受丈夫冷落，成日露出飢渴表情，仲分別搭上年輕力壯嘅公寓管理員鈴木……後來，呢班人妻發現情夫一腳踏幾船，唔止冇好似其他師奶咁互相指摘，反而約好喺某個下晝，趁老公未收工之際，齊齊捉鈴木大玩4P床戰！話時話，鈴木都幾醒目，特登出動埋啲震動玩具，搞到3位人妻淫性盡現，但鋪鋪以一敵三，相信佢啲精力會好快被榨乾！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙一直好想試吓被多個女仔圍攻嘅滋味，但苦無機會，惟有靠集團癡女系列嚟止止渴。3部作品中，本仙最鍾意《午後巨乳後宮人妻團NTR》，原因係3位女優都咁好波，圍攻男優時，又會互相糾纏，叫聲仲好銷魂添！

撰文：賢