今夜一丁：順手牽羊 被擒要肉償

人有貪念係好平常，若然為達目的做出不法行為，分分鐘得不償失！AV業界資深人士神仙乙就以萬引系列嚟告誡大家唔好以身試法，所謂萬引即係偷竊，片中主角因犯禁被擒，要靠獻身賠罪，男嘅精疲力竭，女嘅花容失色，真係唔講得笑！

趁機洩慾 由Madonna製作嘅《對這個膽怯的商店扒手非常感興趣》，講述木下凜凜子係便利店店長，因發覺連日嚟都有貨品失竊，開始留意有冇可疑人物，並鎖定一名叫正太嘅後生仔。某日，凜凜子見到正太出現，於是（目及）到實，果然有發現，即刻捉住對方入員工休息室，但喺盤問期間，唔為意自己露乳溝又露底……原來正太係一名青頭仔，被眼前嘅畫面搞到面都紅晒，凜凜子見正太有幾分俊朗，於是以賠償為名，迫令佢當場剝衫剝褲兼服侍自己，趁機宣洩抑壓多年嘅空虛之苦。

屈人店長 於大人之劇場出品嘅《偷竊冤案慾求不滿之女》當中，女主角紺野光係一位OL，某日去咗一間便利店幫襯，殊不知被店長德叔話係小偷！為咗證明自己清白，光妹跟住德叔入休息室，打開手袋確認之際，真係有貨品未畀錢……查實德叔趁光妹唔為意，偷偷將貨品放入去，目的係要威逼光妹以身贖罪！面對突如其來嘅指控，光妹不知所措，只好任由德叔魚肉。最搞笑嘅係，一直單身嘅光妹被德叔嘅雄風打動，自此之後，佢頻頻送上門被德叔「懲罰」，開心到唔捨得走！

興奮潮吹 喺S1推出嘅《萬引少女失禁制裁》入面，香水純為人懦弱怕醜，某日被一班損友威逼，要去便利店偷嘢，搞到騰晒雞，加埋笨手笨腳，結果被店員阿明察覺，順手牽羊不成，反被當場捉拿！純妹聽到阿明話要報警，驚到唔知點算，不斷求饒……阿明見呢位美少女秀色可餐，立即拉佢入更衣室，要求對方為自己吹奏一曲！雖然純妹覺得好委屈，但只好照做，後來阿明得勢不饒人，順勢將純妹佔有！喺阿明嘅猛攻之下，純妹興奮到極點，仲爆發潮吹反應，令佢覺得今次班損友都唔算衰得晒！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：偷嘢斷正，受罰好正常，但搞到失身收場，實在太誇張！今次介紹嘅萬引系列，3位女疑犯算係因禍得福，但大家千祈咪有樣學樣，本仙最鍾意木下凜凜子主演嘅《對這個膽怯的商店扒手非常感興趣》，事關女主角好有熟女韻味，而且身材正又皮膚白滑，堪稱AV界嘅頂班女優，而且喺片中「收拾」小偷時，飢渴感盡現，真係睇到人牙癢癢！

撰文：賢