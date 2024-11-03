喜雙飛：泰美女鬥法 邊個D奶正啲？

睇慣咗日本女優嘅Cup數，總係覺得D Cup係碎料，但如果係美規嘅D Cup，真係一啲都唔細㗎！正如即將要嚟一場魅力大比併嘅兩位索女，分別來自泰國同美國，可以話將D奶嘅吸睛能力表露無遺。

文青靚模 雖然泰妹嘅胸圍Cup數跟美規略有分別，但來自泰國曼谷嘅性感代表Nipaporn Lertnitiwatana報稱自己嘅上圍係美規D Cup，絕對有資格參與呢次比併。先講吓呢位文青美女嘅背景，早喺2016年已涉足模特兒界，但佢曾經喺一次訪問中透露，小時候嘅夢想並非成為模特兒，而係希望成為一位喺夜店打碟嘅DJ，事關細細個時認識一位性感女DJ，每次對方去夜店表演，就會變得又靚又型，一舉手一投足都輕易成為場內眾人嘅焦點。之不過要成為DJ，事前梗要學藝，畀學費在所難免，惟有透過模特兒工作搵錢喇！

Nipaporn Lertnitiwatana

出生地：泰國曼谷

身高：160cm

三圍：34D-24-34

水着網紅 既然係比併美規D Cup，點可以冇美國代表參賽呢？來自西雅圖嘅代表Shantal Monique，認真巴閉，唔止有對32D巨乳，人氣仲勁到爆！話說呢位索女喺細個嗰陣，本來夢想成為科學家，讀書成績誇啦啦，所以冇諗過要靠身材搵食，何解之後會走咗去做模特兒呢？原來Shantal Monique起初係為咗應付大學學費同生活費，於是以兼職形式擔任泳衣模特兒，但因為身材實在太正，引起唔少人嘅注意，工作機會陸續有來，令佢喺模界極速彈起，連帶社交帳號嘅粉絲數量亦暴增。眼見自己不費吹灰之力就成為人氣模特兒兼性感網紅，所以Shantal Monique喺利字當頭下，決定暫時放下夢想，專心憑性感打天下。

Shantal Monique

出生地：美國西雅圖

身高：165cm

三圍：32D-25-34

第1回合：鬥胸猛 話明係D奶辣妹比併，當然要先比一比兩者嘅乳量。從數字上嚟睇，Nipaporn Lertnitiwatana嗰對34D車頭燈，確係勝過Shantal Monique嘅32D，但以目測嚟講，喺近期推出寫真嘅Shantal Monique，對燈似乎更加「胸」猛！

第2回合：鬥性感 無論係模特兒或網紅，呢兩位美女都行性感路線，以泳衣模特兒身份出道嘅Shantal Monique，成日着上三點式出鏡，唔止對波養眼，仲會露出圓渾靚股，之不過，同近年頻頻拍攝大尺度寫真嘅Nipaporn Lertnitiwatana對比，後者更易令人想入非非！

第3回合：鬥人氣 做模特兒又好，做網紅亦好，冇人氣講乜都係假！Shantal Monique嘅IG有超過135萬粉絲，X平台就有近20萬粉絲，不愧係人氣網紅！至於Nipaporn Lertnitiwatana嘅IG有粉絲近17萬，X則有超過11萬支持者，數字上好似差幾條街，但如果加埋臉書嗰32萬粉絲，又唔算差太多，更何況Nipaporn Lertnitiwatana喺近年至開始發展網紅事業，有啲差距都係理所當然。

Report：勝在可塑性強 同樣係D奶尤物，純粹目測嘅話，Shantal Monique嗰對胸器真係稍勝一籌！不過，Nipaporn Lertnitiwatana勝在可塑性強，以文青形象示人又得，拍攝大尺度寫真亦得，無論喺網紅界抑或模特兒界都係可造之材，日後仲有機會撈埋夜場DJ，前途無可限量。

撰文：魂