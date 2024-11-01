有性趣：脫星聲演18禁遊戲

早前美國遊戲公司The Vanilla Gaming Company，宣布為預計喺明年推出嘅18禁遊戲《VanillaBeast: Mystery Kink》搞眾籌，目標係籌到5千美元，呢個消息一出，即獲得眾多脫星力撐！原來呢款解謎加尋寶遊戲，唔止搵來脫界天后Blake Blossom、Jewel De'Nyle、Kiki D'Aire及Nickey Huntsman等做遊戲女主角，仲有眾多脫星參演，雖然佢哋唔係真人出鏡，而係由漫畫家Oleg Okunev重新繪製卡通版，唔單止忠實還原脫星嘅樣貌及火辣身材，加埋佢哋真人聲演，實在令Game迷萬分期待。遊戲公司老闆Neil Herrin稱，遊戲中嘅情慾場面達到四級水平，而且有趣嘅尋寶劇情及「二周目」玩法更添耐玩性。結果喺眾脫星齊撐之下，唔使3日已經籌得遠超目標價嘅佳績，綜觀近年同樣搞眾籌嘅歐美18禁遊戲，呢個成績相當厲害！