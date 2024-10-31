洋媚女子：Arianny Celeste舉牌女郎「峰」頭勁

身為女人，只要識得將自己扮到靚一靚，無論企喺邊個舞台都有條件成為男士焦點，甚至變身萬人迷，好似來自美國拉斯維加斯嘅Arianny Celeste，就由舉牌女郎搖身一變成為吸金力強嘅性感女模。

表演欲強 乜嘢係舉牌女郎？英文叫「Ring Girl」，喺拳擊、格鬥等擂台賽出現，職責係喺每一個比賽回合開始之前，高舉回合號碼牌喺台上繞場一周。千祈咪睇小呢項工作，雖然出場時間唔夠一分鐘，但就吸引到全場目光，所以只有樣靚身材正嘅索女先可以勝任，加埋出場衣着通常比較性感，有粉絲追隨一啲都唔出奇，擁有墨西哥及菲律賓血統嘅Arianny Celeste，正正憑舉牌女郎呢份工而上位。

夢想成為一位營養師嘅Arianny Celeste，自細已經有強烈表演欲，好熱衷參與啦啦隊、話劇等活動，所以讀緊大學嗰陣，見到有公司招請舉牌女郎，二話不說已走去應徵，好快就喺UFC格鬥賽上登場。

踩入模界 正所謂「初生之犢不畏虎」，Arianny Celeste第一次企上擂台時，一啲都唔緊張，反而覺得成為觀眾焦點係一種享受。憑住激凸身材加性感形象，令佢深受觀眾歡迎，更獲選年度擂台女郎。自此之後，Arianny Celeste頻頻喺各類擂台賽出現，又被多本著名男士雜誌睇中，獲邀拍攝性感寫真。查實當時已從大學畢業嘅佢，早就喺社交平台上載性感照，成為薄有名氣嘅網紅，加埋擂台女郎身份，人氣不斷攀升！

隨住Arianny Celeste踩入模特兒界，聲名就更加勁，於是佢食住個勢開設OnlyFans帳號，索性為付費會員獻上大尺度寫真，甚至全裸出鏡都唔介意。由舉牌女郎踩入模界，Arianny Celeste嘅事業發展可謂順風順水，仲試過做主持同擔任選美比賽評審，真係百足咁多爪！

社交網站 玲瓏浮凸嘅身材，加上迷人嘅樣貌，令Arianny Celeste成功由舉牌女郎變成人氣模特兒，近年仲做埋網紅添，登入其社交網，就可以見識到佢嘅非凡魅力。

Profile 出生地：美國

身高：165cm

三圍：34G-24-34

撰文：魂