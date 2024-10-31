今夜一丁：鈴原莉子30路F奶美人

身體機能會隨年齡跌Watt，確係不爭嘅事實，但只要心態夠正面，生活又夠自律，就算年過三十，依然有力同十八廿二嘅後生仔女喺競技場上爭一日之長短！同樣地，喺日本寫真界有唔少30路美女擁有非凡魅力，鈴原莉子就係最佳人辦之一。

胴體白嫩 喺足球場上，年過三十嘅球員已經被人稱為老將，而日本寫真界嘅情況都差不多，大部分女優都係十幾歲出道，活躍分子通常係廿幾歲，但唔代表年過三十就冇市場，事關呢一代嘅女性愈嚟愈識得保養自己，身上散發嘅輕熟魅力更令唔少觀眾對30路女優嘅印象大為轉變，就好似今日為大家介紹嘅鈴原莉子，2018年踏足寫真界，當時已經係26歲，相對於其他女優嚟講，算係英雄遲暮，但一路發展得相當唔錯，人氣仲愈來愈高！事實上，阿妹之所以能夠喺寫真界站穩陣腳，除咗靠一張親切、溫柔又充滿治愈能量嘅面孔外，最緊要係胴體勁吸睛，一來肌膚白滑，二來心口有一對長年保持堅挺嘅水嫩F奶！

露出度高 查實鈴原莉子唔係全職拍寫真，出道至今一直做緊看護工作，仲要係咖啡店店長，所以你會發現阿妹嘅演出畀到人一份溫柔、親切嘅感覺。另外，莉子喺最近愛上玩Cosplay，周不時會化身唔同動漫角色，出席大大小小嘅動漫活動。

由於工作太忙，莉子試過有一段日子感到好迷惘，所以喺上年9月暫停寫真工作，等自己可以放鬆一下，順便思考未來發展方向。喺呢段日子，莉子並冇放縱自己，反而努力做運動，所以到咗今年小休復出，唔止精神煥發，身材仲好似弗咗、結實咗！至於演出風格，莉子依然好大膽，喺最新寫真碟《妄想オフィス》入面，有唔少露出度極高嘅造型，甚至可以睇到佢幾乎全裸出鏡，對粉絲嚟講，最開心嘅事莫過於此！

社交網站 鈴原莉子除咗拍寫真，近期頻頻以Coser身份參與動漫活動，登入其社交網，就可以睇到佢喺呢排扮演過邊個動漫角色。

Profile 年齡：32歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-24-35

撰文：賢