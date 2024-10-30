色日放送：破處搵女優 保證爽到透

好多日本男士都係單身一族，原因係溝唔到女，搞到幾十歲人都仲係童子身！AV業界資深人士神仙乙表示，有女優睇唔過眼社會上有咁多處男，於是透過素人男優招募活動，希望令參加者有機會體驗人生中最重要嘅第一次，令佢哋對房事產生濃厚興趣！

多P大混戰 片廠Moodyz炮製嘅《初體驗童貞中出合宿》，女主角三浜唯突然萌生幫處男破處嘅念頭，但逐戶拍門搵處男實在太花時間，為咗增加破處效率，呢位小惡魔透過處男招募，一次過搵嚟多個對象，然後齊齊去度假中心搞番個破處集訓營！入營之後，三浜唯同一眾處男又攬又錫，並從中挑選最快勃起嘅處男進行激戰，仲要係打真軍兼中出添！嚟到集訓營尾聲，三浜唯更一次過召集所有處男嚟個多P大混戰，以連環中出為呢次破處旅程畫上完美句號！

慾火連環爆 喺kawaii*推出嘅《深田詠美的處男宅突擊》入面，深田詠美特別挑選3名處男同自己做對手戲，進行隆重嘅破處之禮！由於呢班處男生性怕醜，詠美逐個踩上門，將佢哋嘅屋企作為拍攝現場，一開機就自動波為處男做足各種前戲，招招凌厲，未經歷過性事嘅佢哋，話咁快已不能自控，精關失守！但係唔緊要，性經驗豐富嘅詠美繼續發功，令處男好快又雄風煥發，破處過程仲要係連環爆發添！

玩埋鴛鴦浴 由PLANET PLUS出品嘅《所有的煩惱都交給長瀨麻美諮詢室吧》當中，長瀨麻美出道拍AV逾10年，性經驗豐富到極，而且一向待人親切，特別關心一班出身於男校、鮮有機會接觸女性嘅青頭仔！麻美為咗幫呢班處男破處，於是搵佢哋一齊拍AV，一邊玩鴛鴦浴，一邊溫柔地傳授性知識，仲教埋青頭仔點樣做前戲，到雙方玩到情緒高漲時，再喺床上互動，確保大家喺情緒亢奮嘅情況下達到高潮！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：提到破處，相信好多男人對呢個幸福時刻，依然記憶猶新，但點爽都好，都好難爽得過一班獲AV女優熱情招待嘅青頭仔吧！喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意三浜唯主演嘅《初體驗童貞中出合宿》，原因係處男們夠晒大堆頭，密集式激戰夠精彩，仲可以睇到女主角點樣一次過引爆多位處男，淨係呢份功力已值得一睇再睇！

撰文：賢