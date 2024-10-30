歡樂性講堂：單身男性私處長顆粒

Q：本人是一名大學生，沒有拍拖經驗，自慰時發現陰莖左右兩邊位置各長出了突起的球形顆粒，偏硬，約一粒米飯粒的大小，推動它們的時侯會在皮膚下游走但沒有痛感。我之所以覺得它們不同，是因為有時陰毛位置會生暗瘡，通常灌膿後擠掉便會結焦痊愈。但這兩顆卻不像暗瘡，它究竟是甚麼？相信不會是性病吧？它們會不會繼續變大或長更多出來？請問我應該擠掉它們嗎？S君

A：閣下有機會是患上「陰莖硬化性淋巴管炎」，常見病例多集中於青春期至40歲左右的男性，較多患者是單身男性。何以此症多發生在年輕單身男性身上？主因是這年齡層的男性，性衝動較頻繁，易勃而引致自慰次數增加，若使用的力度和速度不當，意外地導致陰莖受傷的機會率也增加。

「陰莖硬化性淋巴管炎」是由外傷所致，受傷部位以冠狀溝和陰莖背部或側部最常見。創傷的最主要原因是患者於自慰時過度用力捏搓陰莖，其他原因亦包括性生活時過度激烈拉扯陰莖、不小心用力拍打和撞擊到陰莖、夜間睡眠時過分搔抓陰莖意外地造成錐傷等等。以上情況皆會產生「無情力」導致陰莖局部創傷，若創傷深入至陰莖皮下組織內的大淋巴管，便會形成淋巴管阻塞和發炎，呈現腫塊，按壓時觸感稍硬並且可在皮下滑動，不與陰莖表層皮膚黏連。

閣下可以放心，此症並非由病原體引起，不擴散、不屬性傳播疾病，何況閣下並無性接觸經驗。閣下描述突起物是左右對稱各長一粒，明顯是過分擠壓陰莖所致。淋巴管發炎腫脹問題是暫時性的，通常4至6周後炎症會消退，陰莖回復平滑。康復期間，患者必須自律自限，完全停止招致陰莖創傷的激烈行為，直至患處痊愈後亦需注意調整按壓陰莖的力度。如有個別情況患處遲遲未見好轉、出現潰瘍、或該隆起物由顆粒狀演變成數厘米長的條索狀腫脹物，便需立即求診和治理。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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