今夜一丁：Shania Perrett 靚偈網紅賣性感

五官標致加埋一副黃金比例身材，呢種女人只要肯賣弄一下性感，大把男士會拜倒其石榴裙下，要成為網絡世界嘅紅人，話都冇咁易，來自澳洲嘅索模兼網紅Shania Perrett就係最佳人辦！

模界崛起 話一個人身材好，究竟有冇客觀準則呢？當然有啦！根據日本模界喺2021年畀出嘅標準，腰圍要比胸圍細約8吋，臂圍應比胸圍多約2吋，大腿圍比腰圍少約4吋，小腿圍再比大腿圍少約8吋，咁就係黃金比例靚偈！睇唔明上面一堆數字嘅話，唔緊要，來自澳洲昆士蘭州黃金海岸嘅Shania Perrett，就有辦你睇！呢位索女早喺高中時期，已經決定要投身模特兒行列，升上大學後更坐言起行，經常以泳衣模特兒身份，喺各大運動雜誌同網站亮相，加上積極經營網絡社交帳號下，令呢位模界新人嘅人氣不斷提升，好快就迎來事業嘅轉捩點。

火辣尤物 憑住迷人面孔同激凸身材，Shania Perrett喺模界出道約一年，經已獲得澳洲電視台邀請參與約會真人騷節目《Take Me Out》，唔止多咗人認識佢，更憑住性感形象吸納到大量粉絲。雖然知名度同人氣都大增，但Shania Perrett並冇因為咁而自滿，反而表現得更進取，轉行更為性感嘅路線，先後為多本著名男士雜誌同網站拍攝大尺度寫真，成為好多人心目中嘅火辣尤物，而佢亦唔放過呢個機會，隨即開設OnlyFans帳號，實行以近乎限制級嘅寫真全力吸金！事實證明，阿妹嘅做法相當正確，除咗為佢賺到人生第一桶金，仲成為澳洲炙手可熱嘅網紅。

Profile

出生地：澳洲

身高：166cm

三圍：34DD-24-35

社交網站

擁有黃金比例身材嘅Shania Perrett，經常向網友派福利，近年仲賣大包，將部分以前只有會員先睇到嘅火辣寫真擺埋上IG，鍾意睇靚女嘅朋友又點可以錯過呢！

撰文：魂